"Lezioni spirituali per giovani fumettari", a Bari la presentazione della guida di Emiliano Mammuccari

Lezioni spirituali per giovani fumettari, Edizioni Star Comics, è il titolo della guida per aspiranti fumettisti di Emiliano Mammucari, che sarà presentata sabato 3 febbraio alle ore 17.30 negli spazi dell'Officina degli Esordi in via Crispi n. 5 a Bari. L’evento è targato Grafite, la scuola pugliese di Grafica e Fumetto, in collaborazione con il gruppo del BGeek ed è ospitato dall'associazione culturale Spine. Dopo l'anteprima al Lucca Comics & Games 2017, la Star Comics ha deciso di portare in giro per l’Italia la nuova edizione di Lezioni spirituali per giovani Fumettari, stampato originariamente nel 2011 da Effequ, e tornato in una veste riveduta e corretta in cui l'autore analizza i modi in cui è possibile “vivere di fumetto”.

Appuntamento il 3 febbraio alle ore 17.30 negli spazi dell'Officina degli Esordi

I contenuti del volume

Il fumetto sta vivendo uno dei suoi periodi di maggior splendore e non tutti sanno che la scuola italiana è tra le più avanzate del mondo. Ma come si vive il “mestiere” del fumetto? Come si diventa un autore, in tutte le sfaccettature che si celano dietro questa parola? Come ci si propone a un editore, quali sono le specificità dei diversi mercati editoriali? E i web comics, cos’erano e cosa sono diventati? A queste e ad altre domande dà risposta uno dei volumi più interessanti degli ultimi anni, che affronta il complesso panorama del fumetto nella sua interezza attraverso lezioni brevi, autorevoli e ironiche, esplicitamente rivolto a chi vuole raccontare storie a fumetti inserendosi compiutamente nel mercato e rivolgendosi a un vasto pubblico. Emiliano Mammucari parlerà di questo e di molto altro il 3 febbraio a Bari, aprendo così un dibattito con i presenti.

L’Autore Emiliano Mammuccari

Disegnatore, illustratore e sceneggiatore, Emiliano Mammucari nasce il 21 aprile 1975 a Velletri (Roma). Esordisce nel 1998 con il volume Povero Pinocchio, su testi di Alessandro Bilotta, pubblicato da Montego – casa editrice di cui è tra i fondatori –, proseguendo la collaborazione con la miniserie Il dono nero (2000). Del 2002 è la partecipazione alle prime fasi di John Doe serie ideata da Lorenzo Bartoli e Roberto Recchioni e pubblicata da Eura Editoriale: Mammucari ne disegna il primo numero. Successivamente si crea un duraturo sodalizio con Bonelli (Napoleone, Jan Dix, le copertine di Caravan, Dylan Dog– “I colori della paura”, quest’ultimo con Gazzetta dello Sport), che dura tutt’ora. Nel 2013 porta in edicola Orfani, la prima serie completamente a colori della casa editrice di via Buonarroti. Del 2016 è il suo primo sketchbook, edito da Comic Art Store in occasione di Lucca Comics & Games 2016. Il saggio Lezioni spirituali per giovani fumettari, come già detto, è stato pubblicato per la prima volta da Effequ nel 2011: l’attuale nuova edizione, completamente rivista e ampliata, è stata varata da Edizioni Star Comics in occasione di Lucca Comics & Games 2017.

“Grafite” la Scuola Pugliese di Grafica e Fumetto” è la prima e unica scuola triennale in Puglia pensata per disegnatori e creativi di tutte le età. E’, a tutti gli effetti, un polo di respiro regionale per quanto concerne la formazione nel fumetto e nell’illustrazione tradizionale e digitale. La Scuola ha tra i suoi insegnanti un pool di professionisti delle più importanti case editrici seriali e autoriali. L’offerta didattica di Grafite permette ai propri allievi, un elevato grado di specializzazione nelle arti visive, il fumetto, la grafica 2D/3D con annesso mondo dell’animazione, coniugando le arti tradizionali con le più recenti tecniche digitali. Per qualsiasi informazione è possibile visionare il sito www.grafitefumetto.it o la pagina facebook.com/Grafite.Grafica.e.Fumetto o chiamare il numero verde gratuito 800.19.27.72 o mobile 345.3274196.