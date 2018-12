Presepe artigianale a Locorotondo

Dal deserto ai villaggi abitati, passando per montagne innevate e vulcani, 70 metri quadri di presepe artigianale interamente fatto a mano a cura della Famiglia Notarnicola.

Via mercato (vecchio), nei pressi della Chiesa Dell'Addolorata a Locorotondo

Inaugurazione sabato 8 dicembre alle ore 19:00 con Pettole, Caldarroste e Vin Brulé. Cioccolata calda omaggio per tutti i bambini!

...e le Pettole continuano anche il giorno dell'Immacolata dalle ore 12:00 in poi.