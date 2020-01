20° Presepe Vivente di Rutigliano con l'arrivo dei Magi

A cura dell’Anspi «Monsignor Di Donna» di Rutigliano, con l’Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo, andrà in scena Domenica 5 Gennaio, nel Borgo Antico di Rutigliano, dalle ore 17 alle ore 21, l’ultima replica del 20° Presepe Vivente di Rutigliano, già visitato nelle precedenti rappresentazioni (21 e 22 Dicembre) da circa 10mila turisti giunta da tutta la Puglia e da altre regioni.

Il percorso inizierà, con ingresso gratuito, da Via Scesciola (accesso da Corso Cairoli; per diversabili e donne in attesa, ingresso da Via Folinara); tra le mura medievali, oltre 200 figuranti daranno vita alle varie scene: il censimento, i pittori, le arti quotidiane, il ciabattino, il figulo Samarelli, le caldarroste, vino e bruschette, l’osteria piccola, la chiromante, la vineria, le massaie e le ricamatrici, le stalle e la lavoratrice del latte, l’intarsiatore, il fioraio, il falegname e il maniscalco, l’accampamento romano e il palazzo di Erode, le lavandaie, l’alchimista, il grande mercato (frutta, verdura, spezie, polvere colorata, pane, farina, stoffe, pescheria, macelleria), la bilancia umana, l’osteria grande, il figulo Di Donna, i pastori, la Natività.

Per quest’ultima rappresentazione ci sarà l’arrivo del Corteo dei Re Magi.

Alla realizzazione, patrocinata dalla Città Metropolitana di Bari, dalla Regione e dal Gal del Sud Est Barese, partecipano le associaizoni: «Via Crucis Vivente di Rutigliano», Il Prato Fiorito, Protezione Civile Rutigliano, Anspi San Filippo Neri, Volontariato Vincenziano, Rinnovamento nello Spirito, Fratres Rutigliano, Associazione Nazionale Carabinieri, Anad, Pro Loco Rutigliano, Ali per Giocare, Centro Anch’io, I Vecchi Tempi.