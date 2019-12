I vicoli del borgo antico cittadino di Turi in una piccola Betlemme con 'Presepe Vivente nel Borgo'

Tra i progetti piú virtuosi del programma "Emozioni di Natale" a Turi, noi dell'associazione TURPUGLIA in collaborazione con le associazioni I Vecchi Tempi, In Piazza, Il Viandante, Chi é di scena, Mule del carro di Sant'Oronzo, I Discjadisce e Unitalsi, realizzeremo il tanto atteso " PRESEPE VIVENTE NEL BORGO".



Appuntamento i giorni 28 e 29 dicembre tra i vicoli del borgo antico cittadino che si trasformerà, per l'occasione, in una piccola Betlemme!



I visitatori saranno immersi in uno scenario suggestivo, dinamico e coinvolgente, catapultati nella più tradizionale Magia del Natale...



Si potrà accedere al Presepe dalle ore 18,30 alle ore 22,00 dei giorni 28 e 29 Dicembre 2019, con partenza da Piazza Silvio Orlandi.



Al termine della visita, non mancherà la possibilità di degustare prodotti tipici della nostra tradizione enogastronomica per togliersi qualche sfizio goloso o semplicemente per riscaldarsi un po'.