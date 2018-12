A Casamassima la 13esima edizione ‘Il Presepe Vivente nel borgo antico’

Giunge alla 13esima edizione ‘Il Presepe Vivente nel borgo antico’ organizzato dalla parrocchia Santa Croce, in scena il 28 e il 29 dicembre.

La splendida cornice del centro storico di Casamassima accoglie la presenza di circa 150 figuranti e scene recitate di intensa emotività, ispirate alla tematica cristiana della scelta. L’ingresso al presepe è previsto da piazza San Francesco e il percorso si snoda, come di consueto, per le vie del borgo antico. Libero accesso per i visitatori, che entreranno per gruppi a partire dalle ore 18.00.

Nel corso delle 13 edizioni il Presepe Vivente è diventata una macchina grandissima in fieri che, anno dopo anno, si espande di continuo, ma l’unicità che si cerca di infondere è quella che scaturisce dal valore aggiunto della Fede in Cristo. Esso non si configura soltanto come un mosaico di elementi della tradizione popolare, ma fa riferimento ai temi classicamente attuali che nascono dalla lettura delle pagine del Vangelo. Uno staff di 50 volontari si prodiga annualmente per trasmettere il vero messaggio del natale, con la voglia di sentirsi come Marta, che non smette di affaccendarsi per preparare il pranzo al suo Illustre Ospite Gesù; ma anche come sua sorella Maria che sceglie la parte migliore che non le sarà tolta della contemplazione e dell’accoglienza.