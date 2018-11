Presepe Vivente del Centro Storico di Acquaviva delle Fonti

Il 16 Dicembre torna: IL PRESEPE VIVENTE DEL CENTRO STORICO

Grazie all'estro dell'Associazione Culturale Teatrale " Fili d'Argento" e all’ormai collaudata organizzazione della Pro Loco Curtomartino - Acquaviva delle Fonti, con il patrocinio del Comune Acquaviva Delle Fonti, torna il Presepe Vivente del Centro Storico a cura di Maria Antonietta Favia.

Quest'anno l'evento si svolgerà Domenica 16 Dicembre dalle ore 17,00 alcune delle pittoresche vie del centro storico saranno nuovamente protagoniste di un percorso suggestivo, in cui i visitatori e curiosi saranno immersi in un’atmosfera magica, proiettandosi indietro a più di 2000 anni, ripercorrendo il fascino e la devozione di un momento che mescola fede e storia.

Qui decine di figuranti daranno vita ai vecchi mestieri impersonati dalla compagnia “I fili d’argento” e da cittadini volontari. Sarà possibile incontrare il falegname, il bottaio, le lavoratrici della lana, il pescivendolo e tanti altri, fino a giungere a “Betlemme” per omaggiare il Bambin Gesù.

Questo è un evento giunto alla sua Quinta edizione, che ha intenzione - come afferma il Presidente della Pro Loco Domenico Ieva - di inserirsi in un progetto di riqualificazione sociale e culturale del Centro Antico, vero salotto della Città, che la Pro Loco “Curtomartino” sta avviando da qualche tempo, anche grazie alla Festa del vino primitivo e del cece nero.

I visitatori potranno accedere gratuitamente al percorso dalle ore 17.00 alle 22.00 e avranno modo di degustare prodotti enogastronomici tipici del natale, come pettole, vin brulè e dolci della tradizione locale.



Vi aspettiamo numerosi per una magica serata sotto le stelle, aspettando il Natale.

INGRESSO LIBERO E GRATUITO





INFORMAZIONI:

Info-Point Turistico Acquaviva delle Fonti

P.zza Maria SS. di Costantinopoli 16 - Acquaviva delle Fonti

Da Martedì alla Domenica | 10:00-13:00 e 17:00-20:00. Chiuso il Lunedì

392.3369394 (Tel. Sms o Whatsapp) • infopoint.acquaviva@gmail.com