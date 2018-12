Presepe Vivente nel borgo di Sovereto a Terlizzi

Nel 1223 San Francesco realizzava la prima rappresentazione/rievocazione storica della Natività, dopo aver ottenuto l'autorizzazione da papa Onorio III.

Francesco era tornato da poco (nel 1220) dalla Palestina e, colpito dalla visita a Betlemme, decise di rievocare la scena della Natività.

«Si dispone la greppia, si porta il fieno, sono menati il bue e l'asino. Si onora ivi la semplicità, si esalta la povertà, si loda l'umiltà e in questo caso SOVERETO si trasforma quasi in una nuova Betlemme»



Il borgo medievale di SOVERETO per due giorni si trasformerà nella 'Greccio' (luogo in cui San Francesco diede vita al primo presepe vivente della storia) dell'epoca. Cosi il borgo si animerà con il suono delle cornamuse e dei tamburi, lo scintillare delle forge, il rumore dei martelli e degli scalpellini, lo scoccare delle frecce degli armati e poi i nobili, i popolani, i contadini e artigiani, i pastori e i religiosi accoglieranno in un clima di grande festa la nascita di Gesù Bambino!

Il 15 e 16 Dicembre, nel borgo di Sovereto, (frazione di Terlizzi) non un presepe qualsiasi ma la rievocazione storica del primo #presepevivente della storia, messo in atto da San Francesco nel 1223.