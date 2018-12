Presepi viventi, spettacoli e concerti: gli eventi nel giorno di Santo Stefano

La tradizione dei presepi viventi, con figuranti in abiti d'epoca a rievocare la Natività, ma anche i concerti (anche a tema natalizio) e gli spettacoli a teatro, senza dimenticare le occasioni offerte dai borghi 'vestiti a festa' per le festività natalizie. Di certo le proposte non mancano, per chi è alla ricerca di eventi per trascorrere il giorno di Santo Stefano a Bari e dintorni.

I presepi viventi

Da sempre rappresentano una delle tradizioni più vive e più suggestive del Natale: sono i presepi viventi. Tante sono le rappresentazioni allestite in questi giorni in questi giorni. A Bari, un appuntamento particolare è costituito dalla 'Natività a mare', con la nascita di Gesù Bambino rievocata nelle acque del lungomare. Ma tanti sono anche gli appuntamenti in provincia, come il suggestivo presepe nell'Abbazia di San Vito a Polignano, solo per citarne uno. QUI TUTTI I PRESEPI VIVENTI NEL GIORNO DI SANTO STEFANO

Gli appuntamenti a teatro

Dalla comicità alla lirica, ai concerti, tante sono le proposte per chi vuole trascorrere un Santo Stefano a teatro.

'La Traviata' di Giuseppe Verdi in scena al Petruzzelli

L'Anonima GR al Teatro Forma con 'Frankenstein'

Gianni Ciardo in scena al Teatro Kismet con il nuovo spettacolo “Ricordo al futuro” 25 e 26 dicembre 2018

Sul palco del Teatro Formain concerto l'artista statunitense Jeff Ballard - Fairgrounds 26 dicembre 2



"



Al Teatro Van Westerhout Mola di Bari la Compagnia Diaghilev e i Teatri di Bari in scena con lo 'Schiaccianoci' dal 22 al 30 dicembre 2018

La commedia 'Mi separo' in scena al teatro Di Cagno

In giro per i borghi della provincia

E per chi invece volesse optare per una semplice passeggiata? Non c'è che l'imbarazzo della scelta, tra luminarie natalizie e borghi antichi della provincia animati per le feste natalizie.

Il 'Meraviglioso Natale' di Polignano

'Christmas Light' ad Alberobello

Natale del borgo a Locorotondo

'Luci e suoni d'artista' a Ruvo

'Il Villaggio di Babbo Natale' a Gravina

Il 'Villaggio di Babbo Natale' a Castellana



"



