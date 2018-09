"Come Se Non Esistessimo" - A Bari presidio in difesa della legge regionale contro l'omofobia e flash mob

La discussione sul disegno di legge regionale contro l’omotransfobia prevista per il giorno 6 settembre 2018 è stata rimandata al giorno 20, ore 13:00.

Alle ore 12:30 di giovedì 20 settembre 2018 pertanto, ci raccoglieremo davanti al palazzo del Consiglio Regionale della Puglia (in via Capruzzi), e stiamo organizzando un’iniziativa nella quale vorremmo coinvolgervi. Ci piacerebbe che giornali e telegiornali combattessero insieme a noi questa battaglia di civiltà a cui teniamo particolarmente, e di cui invece molte persone ignorano persino l’esistenza.

Non a caso, il nome che abbiamo voluto dare a questa sorta di flash mob è #ComeSeNonEsistessimo : negli ultimi mesi infatti Consiglieri regionali e commissioni hanno continuato a comportarsi come se non esistessimo, ignorando i problemi di discriminazione che ogni giorno affliggono la comunità lgbtqi+ e provando a invisibilizzarla attraverso una narrazione distorta, secondo la quale “l’omofobia in Puglia non esiste”.

Il concetto è quello di rendersi visibili rendendosi invisibili: indosseremo una maschera bianca o qualcosa che ci copra completamente. Accompagneremo le maschere ad un’intensa attività di volantinaggio, per diffondere il testo del ddl in pillole e fornire un indirizzo a chi subisca o abbia subìto violenza omofobica.

Seguirà, contemporaneamente alla discussione da parte delle commissioni, un momento di speaking al megafono in cui analizzeremo i dati statistici inerenti al fenomeno e racconteremo le nostre esperienze di discriminazione e il motivo per cui vogliamo questa legge