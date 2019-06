Nel palazzo di città di Bitetto la presentazione del libro “Così venne la notte” di Francesco Morga

Mercoledì 19 giugno, alle ore 18,30, presso il Palazzo di Città del comune di Bitetto, si terrà la presentazione del libro “Così venne la notte” di Francesco Morga, edito da Casta Editore.



Dialogherà con l'autore Angelo D'angelo. Interverranno all’incontro Stefania Sacco, referente dell'Associazione Culturale ArcheoLabs Bitetto, e Rosanna Fazio, del Presidio del Libro di Bitetto.

Saranno presenti, per i saluti istituzionali, Luisa Palmisano, Assessore alla Cultura, e Fiorenza Pascazio, Sindaco della Città di Bitetto.



Francesco Morga, classe 1983, è laureato in Lettere e specializzato in Filologia Moderna presso l’Università degli Studi di Bari. Autore e blogger, Così venne la notte, fanta-horror apocalittico, è il suo primo romanzo.