A Locorotondo l'incontro sulla Prevenzione oncologica dei tumori femminili e maschili

L'Assessorato alle Politiche Sociali-Pari Opportunità, in collaborazione AIRC Comitato Puglia e Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - LILT Bari, organizza per domenica 18 novembre 2018, alle ore 17.00 presso la sala "don Lino Palmisano" di Villa Mitolo in via Almirante, un incontro per sensibilizzare la popolazione alla prevenzione oncologica.

Interverranno:

- dott.ssa Palma Fedele, oncologo, senologo, dirigente medico UOC Oncologia e Breast Unit - Ospedale Perrino di Brindisi;

- dott. Alessandro Galiano, responsabile UOSD Senologia Interventistica - Ospedale Perrino di Brindisi.

L'incontro è rivolto a donne e uomini ed è stato pensato a conclusione del mese di ottobre dedicato alla campagna Nastro Rosa, ma vuole ampliare la platea di riferimento e porre l'accento sull'importanza della prevenzione anche dei tumori che colpiscono prevalentemente gli uomini.