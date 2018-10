A Bari vecchia la 1^ Sagra delle brasciole in Piazza Cattedrale

Il circolo Acli – Dalfino organizza per Sabato 20 ottobre 2018, in P.zza Cattedrale la “1^ Sagra delle brasciole” con avvio visita guidata h. 18,30 dallo specifico itinerario “del ragù e delle brasciole” per vicoli e corti della Città vecchia; h. 20,30 spettacolo in Piazza Cattedrale con gruppi musicali e folkloristici; h. 21,00 braciole per tutti (degustazione con piatto di brasciole con sugo e panino, accompagnati da un buon bicchiere di vino); h. 21,30 ospite d’onore.

Informazioni tel. circolo Acli – Dalfino: 080 5210355