Mercoledì 21 marzo, equinozio di ​primavera​, ​è il giorno perfetto per la Prima Vera Festa dell’Officina degli Esordi. ​Un’occasione​ immancabile​ per presentare a​lla città le attività e le realtà dello spazio di via Crispi.

​L'apertura delle porte ​è fissata per le 17. Ad accogliere i primi ospiti ​ci penserà la Ciclofficina Cicli Selvaggi per riparazioni e consigli sulle due ruote (ed un caffè in omaggio a chi viene in bici), la Scuola Open Source con le sue macchine digitali ed i giochi interattivi curati da Tou Play. Fino alle 20 sono previste ​attività dedicate ai bambini​ come le​ letture nello spazio di Spine Bookstore​ e i ​laboratori musicali con Blu Saturo​; mentre per i più grandi set fotografici a cura della scuola di fotografia Spaziotempo. ​Da non perdere alle 19 ​la ​proiezione ​speciale del film “Una Magnifica Stagione Fallimentare” con il regista Mario Bucci e il direttore della produzione della Dinamo Film​, Luigia Marino​. La serata si aprirà con​ l’Aperitivo Primavera​, per partecipare basta spostarsi sulla terrazza​ dell'OdE, che con questo primo appuntamento segna la sua ​​​​​apertura per tutta la prossima primavera​ -​ estate ​con i suoi aperitivi quotidiani al tramonto. Nell’area social​, intanto, ​musicisti e appassionati potranno portare i propri strumenti per una libera jam session​,​ preceduta dai dj set di Mr Bogo, Superbass e Valerio LullaBay.​ ​E ancora, spazio al cinema anche alle 21 con il cineforum dell’Ideale Bari Calcio che proietterà il docufilm “Estranei alla Massa”​.​

Info 080.594.73.00

www.officinadegliesordi.it