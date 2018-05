La natura fantastica del Granteatrino in scena a Mola per la rassegna Primavera e teatro

Tornano i pupazzi e i burattini del Granteatrino. Per la rassegna dedicata all’infanzia, «Primavera a teatro» di Diaghilev, va in scena «La natura fantastica» della compagnia di Paolo Comentale (autore della regia), martedì 22 e mercoledì 23 maggio (ore 17.30) al Teatro van Westerhout di Mola di Bari (info e prenotazioni 333.1260425 e 347.1788446).

Tratto dai libri per bambini «L’albero vanitoso» e «La nuvola Olga» della famosa autrice e illustratrice Nicoletta Costa, che ha partecipato direttamente alla realizzazione dello spettacolo, «La natura fantastica» è interpretato da Anna Chiara Castellano Visaggi e Valentina Vecchio con burattini, pupazzi, oggetti e fondali di Manuela Trimboli e Angela Fracchiolla.

Per raccontare dei valori della solidarietà e dell’apertura nei confronti degli altri, si narra di una natura fantastica, della quale sono protagonisti gli alberi, le nuvole e gli animali che incarnano pregi e difetti degli uomini. Lo spettacolo si divide in due episodi. Nel primo si racconta la storia di un giovane albero che, troppo orgoglioso del suo aspetto e delle sue magnifiche foglie, scaccia via tutti gli animaletti che vorrebbero avvicinarsi. Ma poi arriva l’autunno. Le foglie cadono. E l’albero piange sconsolato fino a quando non capisce che ci sarà una nuova primavera e tutto ricomincerà, come sempre accade nel ciclo della vita. Nel secondo episodio la protagonista è una nuvoletta bambina. Quando le scappa, tutti la scacciano, perché non vogliono bagnarsi. Fino a quando Olga non si unisce alle altre nuvole e tutte insieme fanno un bel temporale.