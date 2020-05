"1° Cammino Arcobaleno della Salute", una salutare passeggiata per Bari, utile a favorire la salute e la socializzazione

“ Chi desidera vedere l’arcobaleno, deve imparare ad amare la pioggia”, scrive Paulho Coelho. Ed è proprio l’arcobaleno, con i suoi significati simbolici di vita, speranza, armonia e trasformazione, a guidare i nuovi percorsi del Cammino di Isabella e San Nicola nella Città Ideale, fulcro del progetto della Rcu Murat - San Nicola (finanziata dal Pon Metro Poc Citta metropolitane 2014-2020). Dopo i primi cinque appuntamenti, svoltisi nei mesi precedenti alla pandemia Covid 19, torna più prepotente che mai la necessità di far uscire i cittadini dalla “sindrome della caverna”. E allora niente di meglio che una salutare passeggiata per Bari, utile a favorire la salute e la socializzazione (sia pure a distanza). Se ne occuperà l’associazione ASD Arché-S (componente della Rcu), con il partenariato della Uisp - Ente di promozione sociale. Sette incontri, dunque, come i colori dell’arcobaleno, che si terranno quasi sempre di martedì (2 - 9 - 16 e 23 giugno), ad eccezione di tre domeniche (28 giugno - 5 luglio - 12 luglio), rivolti ad un pubblico adulto. Il percorso è gratuito ma a numero chiuso (massimo 12 persone) ed è quindi obbligatoria la prenotazione. Durante il Cammino, sarà necessario mantenere le distanze gli uni dagli altri di 2 metri, con l’ausilio di un bastone da 1 metro e mezzo, munirsi di mascherine e guanti, rilasciare un’auto certificazione di attività all’aria aperta. Ogni partecipante riceverà poi istruzioni scritte sulle modalità tecniche di partecipazione e di assunzione di responsabilità nel rispetto delle norme. Il primo Cammino, il 2 giugno, sarà condotto dai trainer Uisp di fit walking Olimpia Binetti, Elisabetta Germinario ed Emiliano Montanaro.

Per informazioni ed iscrizioni: dottoressa Olimpia Binetti 333-7668995 arché-s@lbero.it