IN uscita il primo libro illustrato di Mariateresa Quercia "Appunti di trincea"

La raccolta "Appunti di trincea" (Tempra Edizioni, 2020) narra i pensieri e le angosce vissute dal soldato Giuseppe Di Bisceglie durante la Seconda Guerra Mondiale, che ne fece un diario di guerra. Il giovane, all’epoca ventiduenne, caporal maggiore del 51° Reggimento dei bersaglieri fu artefice orgoglioso della Liberazione d’Italia a Montecassino insieme agli alleati contro i tedeschi, successivamente all’armistizio di Cassibile dell’8 settembre 1943, ricevendo per le sue gesta la croce di guerra al valor militare. Nel diario sono descritte le emozioni più intime e le paure più profonde provate dall’uomo durante il conflitto bellico anche attraverso commoventi componimenti in versi. Mariateresa Quercia, nipote di Giuseppe, ha voluto rendere onore a suo nonno con tale pubblicazione correlandola di splendide illustrazioni. Sarà possibile preordinare "Appunti di trincea" dal 24 gennaio 2020 solo su tempraedizioni.com, mentre la data ufficiale di uscita del libro è fissata per il 27 gennaio 2020, e sarà reperibile sullo store del sito di Tempra Edizioni, nei principali store on-line e nelle librerie fornite da directBook. Mariateresa Quercia è nata il 28 luglio 1990 a Trani e vive a Corato, provincia di Bari. Ha conseguito la laurea e la specializzazione in Arti Visive all'Accademia di Belle Arti di Bari e si occupa di illustrazione e d’impaginazione editoriale.