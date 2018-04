Nella Villa Massimi Losacco il Primo maggio barese, una giornata di musica cibo e prodotti vintage con un occhio alla solidarietà

Primo maggio barese, la giornata musicale organizzata dalla società Villa Massimi Losacco presso l’omonima villa (ex Renoir) e patrocinata dal Comune.

L’iniziativa coniuga il piacere della buona musica al buon cibo e al vintage, il tutto all’insegna della condivisione e della solidarietà. Alla Casa delle Culture, centro polifunzionale stabile di aggregazione, accoglienza, orientamento e dialogo interculturale aperto a tutti i cittadini, italiani e stranieri, saranno donati un giradischi portatile e una piccola collezione di dischi in vinile. Un accessorio moda sarà invece regalato a una delle ospiti del nuovo centro antiviolenza della città di Bari.

Tra gli appuntamenti di rilievo dell’ iniziativa in programma a Villa Massimi Losacco, “SpazioVinile”, evento organizzato da Soul Club a partire dalle ore 10, dedicato agli appassionati della musica e dei tradizionali dischi in vinile. Un mercatino del disco, un classico del capoluogo pugliese che può definirsi una vera e propria fiera della musica, un’importante occasione dedicata a collezionisti e curiosi alla ricerca di pezzi unici e pregiati. L’obiettivo di questo progetto a sfondo artistico è porre al centro la musica in ogni sua forma.

A partire dalle ore 10, sarà presente una free rotation di dj, che allieteranno la giornata con i loro pezzi, mescolando realtà e immaginazione, e proporranno musiche e performance uniche nel loro genere, dedicate a tutta la famiglia, band in concerto e dj set. Saranno inoltre presenti un’area bimbi per i più piccoli, una zona street food, un mercatino di oggetti vintage e handmade.

APERTURA: ore 10.00.

TICKET:

3€ fino alle 13.00,

5€ dalle 13.00 alle 21.00, 7€ dalle 21 in poi.

BAMBINI E RAGAZZI FINO A 14 ANNI GRATIS