Leggere le fiabe: Il principe gamberino a Mola di Bari con Carlo D'Ursi

Carlo D’Ursi propone «Il principe gamberino» di Guido Gozzano, sabato 12 maggio (ore 17.30), nella Casa delle Culture di Mola di Bari, a Palazzo San Domenico (ex Municipio, piazza degli Eroi 6), per la rassegna dedicata ai più piccoli «Leggere le fiabe» organizzata dalla Compagnia Diaghilev nell’ambito del Progetto Arti_fici / Bollenti Spiriti promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Mola di Bari, dall’Assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Puglia e dall’Unione Europea. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, si propone di stimolare il piacere della lettura nei più piccoli attraverso il gioco del teatro per un’occasione di condivisione tra adulti e bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni.

Info e prenotazioni 3398796764.

Compagnia Diaghilev

LEGGERE LE FIABE

Il principe gamberino

con Carlo D’Ursi

Sabato 12 maggio, ore 17.30

Casa delle Culture

Mola di Bari