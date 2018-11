Sabato 10 novembre alle ore 10,30 QUINTILIANO La libreria presenta: Priscilla e Fiammetta nel paese dell' IPAD letto da Anna Maria Di Terlizzi



L'Angolo della Caperucita Roja

spazio della libreria Quintiliano dedicato ai bambini



Nostra ospite

Anna Maria Di Terlizzi autrice della storia per bambini

PRISCILLA E FIAMMETTA NEL PAESE DELL'IPAD

Les Flaneurs



''Priscilla e Fiammetta, nipote e nonna, sono due formidabili compagne di gioco. Un giorno accade loro qualcosa di davvero straordinario. Le due provano a giocare insieme con l'iPad e... in un etciù vengono risucchiate dentro! Tra scenari incantati, sfide, corse a perdifiato e capitomboli, le eroine di questo racconto incontreranno animali poco ordinari e non sempre simpatici! E se capiterà loro di perdersi, canzoni e filastrocche verranno in aiuto... fino a che non sarà l'ora di compiere la scelta più importante.''



Età consigliata dai 5 anni

INGRESSO LIBERO su prenotazione: 0805042665



Non mancate!!