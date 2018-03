A Noci la Processione dei Misteri

La Comunità parrocchiale della Chiesa Madre, attraverso il comitato “Processione dei Misteri”, ha diffuso con largo anticipo, nei giorni scorsi, il programma dell’imminente evento “Processione dei Misteri 2018”.

Si riconferma, di fatto, il grande impegno da parte del Comitato della Parrocchia nell’ampia diffusione della tradizione inerente il culto religioso, che prevede l’avvio in processione di diverse statue rappresentanti i vari momenti della passione di Cristo.



Di seguito l’elenco degli appuntamenti.

- Venerdì dei dolori della B.V. Maria 23 marzo 2018 ore 19.00- Via Crucis Parrocchiale in uscita e rientro in Chiesa con la statua dell’ Addolorata

- Domenica delle Palme, 25 marzo 2018 ore 18.30 - Chiesa di Santa Chiarapartenza Processione dei Misteri

ore 19.00- Chiesa Madre partenza delle statue del Gesù morto e dell’ Addolorata e ricongiungimento presso Largo Santa Chiara

(Ilaria Ferro da /www.noci24.it)