Prodigi, Samuele Valenzano piano recital a Palazzo Pesce

Sabato 13 aprile 2019 alle ore 20.30 Palazzo Pesce apre le porte al giovanissimo talento di Samuele Valenzano e al suo recital pianistico con musiche di Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Frederic Chopin e Franz Liszt.



Dotato di una straordinaria propensione per l’arte delle sette note, Samuele viene iniziato da piccolissimo allo studio del pianoforte dal papà, musicista anche lui. Studia dal 2013 presso il Conservatorio di Bari sotto la guida del maestro Gregorio Goffredo e, da allora, risulta ogni anno tra i migliori studenti dell’istituto e si afferma in numerosi prestigiosi concorsi pianistici nazionali e internazionali – Milano, Seregno, Bruxelles, Roma, Osimo, Ischia, Bari, Barletta, Gioia del Colle, solo per citarne alcuni.



Spazia dal repertorio barocco e classico a quello romantico e tardo-romantico, e la sua sensibilità interpretativa lo porta a rendere con finezza le molteplici sfumature di tocco e suono richieste da musiche così distanti fra loro per epoca e area geografica nonché strumento primario di destinazione.



Unico pianista ad aver superato le selezioni nazionali, nel 2017 partecipa al programma “Prodigi” organizzato dall’UNICEF e trasmesso in televisione in prima serata su RAI 1.



Un concerto imperdibile in Puglia, per ascoltare un astro nascente del panorama musicale futuro e per poter dire un giorno “Io c’ero!”.



Ticket: 10 euro



Sabato 13 aprile 2019 h 20.30 | Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it