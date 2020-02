La purezza e il compromesso, al Teatro Roossini il Progetto Next

L’universo di Giovanni Testori incontra l’immaginario cinematografico di Luchino Visconti e diventa ispirazione per una storia nuova. Gli stessi personaggi che nelle loro opere abitavano la Milano del ‘59 sono qui protagonisti di una qualunque metropoli occidentale dei giorni nostri. I quattro attori danno vita a personaggi che vivono ai margini della città: uomini e donne, disperati,

immigrati, prostitute, omosessuali, sportivi, operai, ognuno alla ricerca di una via d’uscita in grado di cambiare la propria esistenza. La speranza di arricchirsi attraverso la boxe e lo scontro tra fratelli a causa di una donna sono raccontati con disincanto in un dramma intenso, in cui passioni antiche e problemi moderni sono condotti a unità.



La purezza ed il compromesso tratta il tema dell’addio. Addio al paese/nazione di provenienza; addio alla possibilità di vivere un amore; addio alla famiglia. Una concatenazione di separazioni e

addii che partono dal bisogno di rimanere uniti. La madre dà il via a tutta la vicenda; Il femminile con la sua necessità di generare e preservare la vita, con il coraggio di lasciare una terra e il

desiderio di vedere i figli rivalersi sulla povertà: la povertà e il desiderio di rivalsa su di essa, il fare di tutto per cambiare posizione sociale, anche farsi spaccare la faccia su un ring. È la rivincita

contro il destino tanto sperata che non arriverà mai.



Lo spettacolo parte dalla centralità del corpo come unico bene di valore/scambio/vendita che possiedono gli emigranti, i viaggiatori per necessità, i fuggiaschi. Una riflessione sul corpo come

strumento di scambio, come strumento sonoro e come contenitore di qualcosa di molto fragile: l’essenza dell’essere e dichiararsi umani nonostante tutto e tutti.





Venerdì 14 febbraio 2020 - Progetto Next

Teatro Linguaggicreativi



Scrittura scenica e regia di Paolo Trotti

con Stefano Annoni, Diego Paul Galtieri, Margherita Varricchio e Michele Costabile

Aiuto regia Fiammetta Perugi

Scene e costumi Francesca Biffi

Con il sostegno del Centro di Residenza della Toscana (Armunia Castiglioncello - CapoTrave/Kilowatt Sansepolcro)





È possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del Teatro o sulla piattaforma Vivaticket: http://bit.ly/la-purezza



Orari Botteghino: martedì dalle 10:00 alle 12:00, giovedì e sabato dalle 18:00 alle 20:00.



080. 3484453

teatrorossinigioia@gmail.com