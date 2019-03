Eventi gratuiti e aperti alla cittadinanza all'Urban Center di Bari

Sono diversi gli appuntamenti di studio e approfondimento in programma negli spazi dell’Urban center di via De Bellis nel mese di marzo, tutti gratuiti e aperti alla cittadinanza.

La programmazione è stata definita con la finalità di costruire una prima rete di soggetti interessati a condividere con l’amministrazione counale questo percorso partecipativo finalizzato alla promozione dell’Urban Center quale spazio di confronto e condivisione.

Il calendario degli eventi raccoglie perciò le proposte formulate da istituzioni, associazioni e comitati, nonché singoli cittadini interessati ad essere parte attiva del Laboratorio Urban Center.

“L’Urban Center si è ormai configurato come spazio pubblico di condivisione - sottolinea l’assessora all’Urbanistica Carla Tedesco - mettendo insieme tecnici dell’amministrazione comunale, politici, cittadini singoli e associati, rappresentanti nel mondo delle professioni, associazioni di categoria, intorno a temi che riguardano le trasformazioni urbane in corso e in programma. Il calendario di marzo conferma una pluralità di punti di vista e di proposte di riflessione che mirano a promuovere la cultura civica urbana e il concetto di città come comune responsabilità di amministrazioni e cittadini, secondo una prospettiva che considera la costruzione delle politiche per la città come il luogo di integrazione tra dimensioni territoriali e aree di governo differenti”.

Questo, nel dettaglio il programma degli appuntamenti di marzo 2019:

Martedì 12

ore 17.30

Pratiche di rigenerazione urbana - Giorgia Florio

Enjoy the gap. Berlino, spazi indefiniti e pratiche possibili

Presentazione progetto di ricerca.

Venerdì 15

ore 9.00-11.00

Città, tecnologia e infrastrutture - Ripartizione Tecnologica, Comune di Bari

Presentazione del progetto M.U.S.I.C.A. Monitoraggio Urbano Attraverso Soluzioni Innovative Per Città Agili.

Giovedì 21

ore 17.30

Storia, urbanistica e società - Associazione Maestralelab, Teresa De Francesco e Vanni De Giosa

Bari, alla ricerca del tempo perduto.

Memoria e oblio in una città che molti non conoscono più. Dialogo intergenerazionale per recuperare la nostra storia.

Un ponte fra generazioni: testimonianze di un cittadino attivo.

Venerdì 22

ore 16.30

Natura, paesaggio e biodiversità - WWF Puglia

Urban Nature, diamo spazio alla Natura in Città

Seminario gratuito di formazione per docenti

Martedì 26

ore 17.00

Natura, paesaggio e biodiversità - cooperativa sociale CreAttività Eco Solidali e Francesca Mola

Avventure gastronomiche nelle tradizioni del territorio.

Presentazione del libro “Facce di Murgia” di Corrado Palumbo.

Laboratorio di cucina narrativa a cura di Franziska Chef.

Mercoledì 27

ore 17.00

Ripartizione Urbanistica e Ripartizione IVOP del Comune di Bari

Dialoghi su Bari che cambia - Il punto sul cantiere del parco nell’area nord della ex caserma Rossani

Venerdì 29

ore 18.30

Storia, urbanistica e società - Associazione Maestralelab, Teresa De Francesco

La città che sale. Una, due, tre, quattro: le quattro Bari e le “fasce” progressive dello sviluppo urbano. Punti di vista e prospettive della città a forma di uccello ad ali spiegate.