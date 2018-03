Proiezione del film "Ferrhotel" per la rassegna Visti da qui - "Riflessioni sul cinema contemporaneo pugliese"

Prosegue con successo a Bari Vecchia la rassegna "Visti da qui – Riflessioni sul cinema contemporaneo pugliese".

Martedì 6 marzo alle ore 20:30 presso Santa Teresa dei Maschi verrà presentato il film "FERRHOTEL" di Mariangela BARBANENTE.

Ospiti della serata la regista Mariangela Barbanente e lo sceneggiatore Sergio Gravili.

Modera la discussione a seguito del film il giornalista Lino Patruno.

per informazioni e prenotazioni: 337.832.542 oppure

sulla pagina facebook: Vallisa Cultura Onlus.



L'ingresso per ciascuno degli appuntamenti della rassegna è riservato ai possessori della tessera Socio Vallisa Cultura Onlus (costo 5 euro).

La sottoscrizione della tessera consente di partecipare ad una proiezione gratuita di un film della rassegna "Visti da qui", ma anche rispettivamente ad un evento della rassegna "Arte a Santa Teresa" e "Musica in Vallisa".

Con soli 5 euro sostieni la cultura e partecipi a tre eventi gratuiti!!!!



FERRHOTEL

Regia di Mariangela Barbanente





SUL FILM:



Bari, a due passi dalla stazione centrale. Un piccolo albergo dismesso. Un viavai ininterrotto di persone che entrano ed escono. Sono ragazzi e ragazze somali, la maggior parte non ancora trentenni. In tasca un permesso di soggiorno e nel loro paese una guerra che sembra non finire mai. Non sono clandestini. Hanno occupato un piccolo spazio in città per cavarsela da soli.



Ferrhotel è la storia di alcuni tra loro. Le ambizioni, i desideri, le nostalgie. Nulla di eccezionale da raccontare: il tempo delle notizie straordinarie è già passato. Il film narra del darsi da fare, del limbo dell'attesa, degli incontri. Di un gruppo di esseri umani che cerca di riscattarsi da una condizione di indigenza per ritrovare la dignità della propria autonomia.



Dichiarazione degli autori:



Quello che ci interessava raccontare era cosa succede nella vita di un rifugiato dopo l’emergenza. Dopo gli sbarchi, i centri d’accoglienza, la conquista del permesso di soggiorno. Quella zona grigia che precede un’integrazione possibile (e spesso disattesa). Non lo scontro con la società che li ospita, ma come vivono e si raccontano queste difficoltà. Raccontare il quotidiano, il tentativo di vivere una vita normale.



Questo piccolo albergo, microcosmo di destini incrociati, si è rivelato il punto d’osservazione migliore, perché la normalità comincia avendo una casa, un rifugio, un luogo in cui sedersi e riprendere fiato.



Premi

Torino Film Festival 2011 (premio UCCA - 20 città)



Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro (Menzione di Amnesty International)



VISTI DA QUI - "Riflessioni sul cinema contemporaneo pugliese" è una rassegna a cura di Daniela Casaburi, Angela Fiore e Mario Raoli, nata dalla necessità di raccontare e approfondire la poetica dei nostri registi pugliesi contemporanei.

I prossimi appuntamenti della rassegna «Visti da qui» sono:

- Martedì 20 Marzo, ore 20:30: In Grazia di Dio regia di Edoardo Winspeare. Ospite il regista Edoardo Winspeare, modera Alessandro Monno.

- Martedì 3 Aprile, ore 20:30: Via della felicità regia di Martina Di Tommaso. Ospite la regista Martina di Tommaso, modera Alessandro Monno.

- Martedì 17 Aprile, ore 20:30: serata dedicata ai corti dell'Accademia del Cinema Ragazzi.

