Proiezione del film "La guerra dei cafoni" per la rassegna Visti da qui - "Riflessioni sul cinema contemporaneo pugliese"

Martedì 6 febbraio, alle ore 20:30 presso Santa Teresa dei Maschi verrà presentato il film "La Guerra dei Cafoni", secondo appuntamento della rassegna "Visti da qui – Riflessioni sul cinema contemporaneo pugliese".

Sarà presente all'evento il regista Davide Barletti e alcuni dei giovani protagonisti.

Modera la discussione a seguito del film il giornalista Lino Patruno.

LA GUERRA DEI CAFONI

Regia di Lorenzo Conte e Davide Barletti

IT, 2016, 103 min, colore



SUL FILM:



A Torrematta, territorio selvaggio e sconfinato in cui non vi è traccia di adulti, ogni estate si combatte una lotta tra bande: da una parte i figli dei ricchi, i signori, e dall’altra i figli della terra, i cafoni.

A capo dei rispettivi schieramenti si fronteggiano il fascinoso Francisco Marinho e il torvo Scaleno. Si combattono dalla culla, trascinando nel conflitto di classe i propri “soldati”.

Ma quell’anno i cafoni decidono di ribellarsi alla supremazia dei signori: i simboli del potere verranno presi di mira e poi letteralmente attaccati, trasformando lo scontro in una vera e propria guerra di conquista.

Mentre nascono alla vita adulta, alle spalle di tutti i giovani protagonisti di questa storia, muore un’epoca; e con essa l’ultima occasione per combattere una guerra fatta sì di violenza, ma anche di epica e di poesia.

«Nel film si ride e ci si commuove, ma si offre un motivo di riflessione sulla trasformazione di un Paese: un motivo tanto più potente quanto più è affidato a dei ragazzini lontani dalla storia ma in procinto di passare ad un’altra fase della vita».



Il caso cinematografico della stagione. Candidato a due Nastri d’Argento 2017 e presentato in numerosi Festival cinematografici internazionali tra cui l’International Film Festival Rotterdam, il Festival Internazionale del Cinema di Pechino, il New York Open Roads: New Italian Cinema, e il Moscow International Film Festival, "La guerra dei cafoni" è una favola brillante e poetica, intrisa del suono dei dialetti del sud e di una luce assolata che brucia i confini di una terra immaginaria.



VISTI DA QUI - "Riflessioni sul cinema contemporaneo pugliese" è una rassegna a cura di Daniela Casaburi, Angela Fiore e Mario Raoli, nata dalla necessità di raccontare e approfondire la poetica dei nostri registi pugliesi contemporanei.





