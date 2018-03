Il film "Via della felicità" per la rassegna "visti da qui - riflessioni sul cinema contemporaneo pugliese"

A Bari Vecchia penultimo appuntamento della rassegna "Visti da qui – Riflessioni sul cinema contemporaneo pugliese".



Martedì 3 aprile alle ore 20:30 presso Santa Teresa dei Maschi verrà presentato il film "Via della Felicità" di Martina Di Tommaso.



A seguire dibattito con la regista insieme ad Alessandro Monno.



per informazioni e prenotazioni: 337.832.542 oppure

sulla pagina facebook: Vallisa Cultura Onlus.



VIA DELLA FELICITA'

Regia di Martina Di Tommaso

SUL FILM:

Presentato in anteprima durante il Festival dei Popoli, festival internazionale del film documentario, "Via della Felicità" è la storia del grande atto di coraggio di una madre.



Elisa ha 36 anni, ed è mamma di Anthony e del piccolo Gabriele. È cresciuta a Enziteto, un quartiere dormitorio del barese, e questo le basta per desiderare che i suoi figli non facciano altrettanto. L'unica via della felicità che riesce a vedere è quella dell'espatrio. Affascinata dai racconti della nuova vita di sua sorella, decide di raggiungerla in Germania ...



« Un documentario di pedinamento e scavo intimo del reale, senza retorica. Piccola storia di emigrazione, come mille ne sono già state e raccontate, eppure nessuna mai sovrapponibile a nessuna, insondabili abissi di sdradicamento interiore, sofferta rivoluzione di spirito e volontà. Tra interstizi di gioia e debolezza. »



VISTI DA QUI - "Riflessioni sul cinema contemporaneo pugliese" è una rassegna a cura di Daniela Casaburi, Angela Fiore e Mario Raoli, nata dalla necessità di raccontare e approfondire la poetica dei nostri registi pugliesi contemporanei.



Prossimo appuntamento della rassegna «Visti da qui»:



- Martedì 17 Aprile, ore 20:30: serata dedicata ai corti dell'Accademia del Cinema Ragazzi.



Ingresso: 5 euro.

