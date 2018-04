Proiezione e cineforum con il film "High art" presso l'Associazione culturale AggregARTI

L'Associazione culturale AggregARTI propone un ciclo di proiezioni cinematografiche con successivo dibattito di carattere dialogico ed interattivo. Il legante sarà fotografico, ma gli argomenti riguarderanno tematiche ampie e variegate, che copriranno il ruolo e le motivazioni che esperisce ogni artista, la progettualità o l'estemporaneità, i mercati dell'arte, il valore dell'istinto, l'evoluzione e la quotazione di un artista, la mistificazione, lo sviluppo di proprie regole o l'adesione ad una tradizione, l'attrazione contenutistica e commerciale del fruitore, la rottura di regole consolidate, l'immersione autoriale in una

storia a 360°, la trasmissione di sensazioni.



La prima proiezione riguarderà la pellicola del 1998 "High Art": un’opera vincitrice del premio della giuria al Festival del Cinema Americano di Deauville con le splendide Ally Sheedy e Radha Mitchell e contributi artistici, tra gli altri, di Nan Goldin.



La storia, sconsigliata alla visione di un pubblico minorenne, si avvicenda a New York, in un ambiente in cui l’arte può essere una droga e drogarsi può diventare un’arte. Avviene un incontro casuale tra due donne che provoca cambiamenti radicali nelle loro vite. Syd, fresca di laurea, cerca di farsi strada nel mondo dell’editoria fotografica; Lucy, un’ex-enfant prodige della fotografia fuggita anni prima a Berlino per non soccombere alle pressioni del mercato dell’arte, è ora tornata a New York con Greta, ex-attrice preferita di Fassbinder divenuta un affascinante relitto in perenne transito tra lucidità e incoscienza.

Dopo la proiezione, si articolerà un dibattito che stimola la libera conversazione.

Per chiunque fosse interessato, si chiede di riempire il modulo presente per ragioni di organizzazione logistica e senza alcun impegno.

https://docs.google.com/forms/d/1Q1Wmo94QLIWJT_PyvBeWKwPpJbDd4reDE-FgOZvNsQ4/edit



Per la serata è previsto un versamento d'ingresso di €5, ridotto a €2,50 per i tessserati dell'associazione.







L'Associazione culturale AggregARTI si occupa di produzione e diffusione dell'arte e della cultura in prospettiva multi- e trans- disciplinare attraverso rassegne, concorsi, sperimentazioni anche in

collaborazione con altri.