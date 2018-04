Proiezione e cineforum: "Palermo shooting"

L'Associazione culturale AggregARTI propone un ciclo di proiezioni cinematografiche con successiva partecipazione di carattere dialogica ed interattiva. Il legante sarà fotografico, ma gli argomenti riguarderanno tematiche ampie e variegate, che copriranno il ruolo e le motivazioni che esperisce ogni artista, la progettualità o l'estemporaneità, i mercati dell'arte, il valore dell'istinto, l'evoluzione e la quotazione di un artista, la mistificazione, lo sviluppo di proprie regole o l'adesione ad una tradizione, l'attrazione contenutistica e commerciale del fruitore, la rottura di regole consolidate, l'immersione autoriale in una storia a 360°, la trasmissione di sensazioni.



Dopo il primo incontro, incentrato sul film "High Art", nella serata di Domenica 29 Aprile 2018 presso la sede legale dell'Associazione culturale AggreggARTI (Strada II De Angelis 4, Bari) a partire dalle ore 20:00 si terrà proiezione e cineforum sulla pellicola "Palermo shooting".



Nella trama, si osserva che la morte atterra a Palermo e combina un disastro. Per la verità, tutto comincia in Germania, dove il fotografo di grande fama Finn si è buttato nel settore della moda, facendo sbriciolare la propria credibilità. In più sta divorziando, non riesce a dormire e riflette a voce alta sul suo stato di disagio finché una sera non rischierà un incidente frontale con un'altra automobile a bordo della quale riesce a immortalare con una foto una losca figura ghignante, tutta vestito di bianco. Pieno di dubbi sul presente e sul futuro, Finn fa i bagagli e vola a Palermo per cercare nuove ispirazioni, respirare aria fresca e provare a prendere sonno. Si porta dietro anche Milla Jovovich, nei panni di se stessa per farle fotografie in terra siciliana. Finito il lavoro, troupe e modella ripartono e lui rimane, affascinato dai vicoli dietro il porto del capoluogo isolano, colpito dal cielo sopra il Mediterraneo: pare proprio quello che non riusciva a fotografare per un suo progetto in Germania. Nel frattempo continua ad addormentarsi in mezzo alla strada, nei momenti più inattesi. I suoi improvvisi riposi non sono mai pacifici: voci, figure deformate, paesaggi inquietanti che sembrano spuntar fuori da un dipinto surrealista e, sempre più nitido, ricompare costantemente l'uomo vestito di bianco. È lui il più grosso pericolo per Finn, dato che ogni volta prova a trafiggerlo con delle frecce. Quando si sveglia, il povero fotografo è per lo meno allietato dalla comparsa di Flavia, restauratrice del Nord Italia, con un passato sentimentale doloroso. Con lei prova ad aprirsi, a raccontare il suo momento di crisi, ma anche la povera ragazza non riesce a stare dietro a tutte le paturnie del tedesco. L'unico che pare risolvergli qualche dubbio è Frank, la Morte, l'uomo vestito di bianco, con cui incrocia un lunghissimo dialogo: è mefistofelico Dennis Hopper a fare un po' di chiarezza nella mente di Finn.



Il ritorno di Wim Wenders in Europa, pur con qualche incertezza nella critica cinematografica internazionale nel rilascio del film nel 2008, ha riscosso, invece, particolare interesse nella saggistica fotografica susseguente: è questo il pretesto che animerà l'Associazione culturale AggregARTI per stimolare riflessioni ed osservazioni conclusive.



Analogamente al primo incontro, in un clima disteso, pacato ed amichevole, il pretesto fotografico farà emergere ogni espressività tanto verbale quanto visuale attraverso escamotage che renderanno partecipe lo spettatore, che a fine proiezione diventerà parte attiva con un approccio divertente e di condivisione tanto d'idee quanto di segni grafici: collaudati e con spirito giocoso, si vivranno momenti di assoluto ludico scambio creativo.



Per la serata è previsto un contributo volontario d'ingresso di 5,00€, ridotto a 2,50€ per i tesserati all'associazione.



Seguiranno ulteriori 4 serate con la stessa formula con i film "One hour photo", "Alla ricerca di Vivian Maier", "Obiettivo Annie Leiboviz" e "FUR".



Per chiunque fosse interessato, si chiede di riempire il modulo presente sotto la voce "Biglietti disponibili" dell'evento facebook per ragioni di organizzazione logistica e senza alcun impegno. Si allega anche l'indirizzo diretto:

https://docs.google.com/forms/d/1y9VFcjMEwEvFBpCz0Z-hcnp_VlNwyywG9zh9oNSHrFo/edit



L'Associazione culturale AggregARTI si occupa di produzione e diffusione dell'arte e della cultura in prospettiva multi- e trans- disciplinare attraverso rassegne, concorsi, sperimentazioni anche in collaborazione con altri.