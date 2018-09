"Hitler contro Picasso e gli altri", proiezione a ingresso libero all'Arena 4 Palme

Giovedì 13 settembre in Arena 4 Palme, si proietterà l'ultimo film a ingresso libero della rassegna «D'Autore D'Estate 2018», il progetto finanziato dalla Regione Puglia e da Apulia Film Commission, dedicato al circuito di sale cinematografiche di qualità diffuso su tutto il territorio pugliese. La proiezione inizia alle 21, e sarà preceduta, a partire dalle 20,15, da una breve introduzione curata da un esperto del settore. Ingresso in sala a partire dalle 20.

Toccherà allo straordinario film documentario Hitler contro Picasso e gli altri (2018) di Claudio Poli, introdotto dalla storica dell'arte Silvia Mazzilli. In due modi il nazismo mise le mani sull’arte: tentando di distruggere ogni traccia delle opere classificate come “degenerate”, e attuando in tutta Europa un sistematico saccheggio di arte antica e moderna. Il documentario di Poli raccoglie testimonianze dirette legate a storie che prendono il via dalle grandi mostre, che a distanza di 80 anni fanno il punto sull’arte trafugata, tra protagonisti di quegli anni, e ultime restituzioni.