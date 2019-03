Le proiezioni del Festival delle donne: 'Paese del silenzio e dell’oscurità e Non è amore questo'

L’ottavo anno del Festival delle Donne e dei Saperi di Genere in corso, dal 18 al 30 marzo, è un’edizione prestigiosa e speciale che ha visto nelle sue prime giornate ospiti d’eccezione come Emily Apter e Jean-Luc Nancy protagonisti delle lectiones magistrales in apertura del Festival a Bari. Oltre a conferenze, seminari e performance il Festival dimostra una spiccata attenzione per la ricerca e la sperimentazione in campo audiovisivo con un programma ricco e attento all’innovazione cinematografica.

In questo senso il sostegno della Fondazione Apulia Film Commision resta determinante nella programmazione audiovisiva del Festival. Si parte lunedì 25 marzo*, ore 16.30, al Cineporto di Bari con un intervento di Francesca Talozzi per l’incontro dal titolo: ABILE AD ASSEMBLARE. PICCOLO VIAGGIO TRA DISABILITÀ, IDENTITÀ E AUTODETERMINAZIONE con le proiezioni di Paese del silenzio e dell’oscurità: documentario del 1971 firmato da Werner Herzog incentrato sulla vita dei sordo-ciechi e, a seguire, un documentario di Teresa Sala prodotto nel 2017 dal titolo Non è amore questo.

Si prosegue il 26 marzo, ore 16.30, in Mediateca regionale pugliese con un pomeriggio intitolato IL CORPO DELLE CITTÀ e la partecipazione di Simone Cangelosi (OUT-TAKES LGBTQ Audiovisual Archive e CESD – Centro Europeo Studi sulla Discriminazione); un’occasione per vedere:Trans X Istanbul, documentario di Maria Binder del 2014.