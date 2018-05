“I Promessi sposi” della compagnia “le maschere dell’Auxilium” in scena all’AncheCinema di Bari

“I promessi sposi” della compagnia teatrale “Le maschere dell’Auxilium”, in programma giovedì 17 maggio, alle ore 20, nel teatro polifunzionale AncheCinema con il patrocinio del Comune di Bari.

Lo spettacolo, realizzato da Amaltea Eventi con la direzione artistica e la regia di Filippo Ciaccia, ha voluto dar voce al mondo del sociale coinvolgendo persone con disabilità intellettiva che frequentano le strutture sanitarie e socio-sanitarie dell’impresa sociale Auxilium di Altamura.

La compagnia, nata due anni fa, è composta da circa 50 persone tra ospiti di strutture di riabilitazione psichiatrica, attori, semplici uditori, costumisti, addetti alla scenografia, volontari, artisti esterni ed educatori.

Lo spettacolo “I promessi Sposi”, riscritto e reinterpretato in chiave ironica, è stato messo in scena per la prima volta il 4 maggio dello scorso anno sul palco del Teatro Mercadante di Altamura e rientra nel progetto “Sipario Amico” dello stesso teatro.

Lo spettacolo, a inviti, è a ingresso libero: nel corso della serata del 17 maggio tutti potranno dare il proprio contributo in maniera libera per realizzare il sogno di istituire una compagnia teatrale integrata stabile.

Per informazioni e prenotazioni: 392 2262286.

Amaltea Eventi, agenzia di eventi, ricevimenti, animazione turistica e spettacoli, nasce nel febbraio del 2006 ad Altamura e da febbraio 2017 è anche a Bari. In questi mesi è stata protagonista di una serie di importanti eventi nella città di Bari, tra cui “Il Carnevale in Fiera”, “Il Barisuona”, “La Befana vien dall'alto”, “Unconventional Wedding” (flash mob dedicato al mondo del wedding), “Amaltea Lab”, “Corso di animazione turistica gratuito per i giovani della città di Bari” e numerose attività di animazione e volontariato. Oggi si presenta ufficialmente con il suo progetto più importante, il progetto del cuore... la commedia musicale “I Promessi Sposi”.