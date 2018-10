A Bari abiti, sfilate, showcooking e ospiti vip per la 33^ edizione di "Promessi sposi, il matrimonio in vetrina"

Abiti e accessori, passerelle, ma anche tante idee per rendere il proprio matrimonio un giorno speciale. Spegne 33 candeline Promessi sposi, il matrimonio in vetrina, il salone nazionale dedicato interamente al giorno del grande «Sì» in programma nel Nuovo Padiglione della Fiera del Levante dal 25 al 28 ottobre prossimi. Nata da una idea di Pubblivela, la rassegna, che si svolge anche a Lecce e a Taranto, si conferma la più grande fiera settoriale d'Europa rivolta al grande pubblico. Promessi Sposi per il 2018 ricrea il profumo di un magico sì, che percorre i territori, si nutre dei suoi frutti e arriva al coronamento di un bellissimo sogno.

Duecento gli espositori e numerose le novità in campo per questa edizione. Saranno tanti i brand che sfileranno nel padiglione adiacente a quello dell'esposizione, trasformato nel mondo dei sogni per ogni coppia di sposi. Sabato 27 in passerella ci sarà il Puglia Fashion Show, sfilata collettiva dedicata ai produttori pugliesi (Giotta Spose, Cotin Sposa, Donatella Piccarreta, Galizia Spose) nata per far risaltare le peculiarità dell’artigianato locale e del bridal che rende famosa la Puglia nel mondo. E poi il bellissimo Promessi Sposi Bridal Show, le passerella dell'alta moda sposi con brand di caratura nazionale e internazionale come Via della Spiga Milano, Thomas Pina, Andrea Versali Cerimonia, Petrelli Uomo Cerimonia, Errico Maria Alta Moda Sposi e altri.

Grandissima novità di quest'anno il Levantecake: un'area interamente dedicata alla torta nuziale e al wedding cake in tutte le sue sfumature. Un vero evento nell’evento con corsi tematici, contest, mostre, competition con ospiti famosissimi nel settore come il grande sugarcrafter inglese Alan Dunn, artista delle decorazioni floreali di zucchero famoso in tutto il mondo. Dunn terrà due dimostrazioni giovedì 25 e venerdì 26 con corsisti provenienti appositamente per lui addirittura da Hong Kong. E poi Matteo Cutolo, il vip del gelato, vincitore del Campionato Mondiale di Pasticceria e Gelateria 2017 FIPGC. Tra gli ospiti anche Luciano Sorbillo, pizzaiolo napoletano, figlio di Rodolfo, che nel 1957 propose al presidente Giovanni Agnelli la prima pizza con cornicione ripieno di ricotta, condita con rucola, fiordilatte e scaglie di parmigiano.

Attesissimo, poi, il ritorno del concorso nazionale Un giorno da modella dedicato alla future spose e realizzato in collaborazione con la rivista settoriale White Sposa. Tutte le ragazze, future spose che si saranno iscritte ai casting sul sito bari.promessisposi.info, sfileranno in passerella il 27 ottobre. Solo alcune di loro, però, potranno ricevere regali esclusivi come una crociera offerta da Costa Crociere, un abito da sposa, le fedi, le bomboniere, l'autonoleggio.

Nei quattro giorni alla Fiera del Levante non mancheranno anche ospiti di eccezione come Ignazio Moser, testimonial di Andrea Versali, che salirà in passerella insieme a Cecila Rodriguez per il brand, per poi fermarsi a disposizione dei visitatori. Con loro anche Simone Susinna (Isola dei Famosi), Valerio Logrieco (Grande Fratello), Gianluca Di Sotto e Akash Kumar per il brand Petrelli Uomo.

Tassello immancabile per ogni cerimonia che si rispetti sono, infine, le decorazioni floreali. Per questo non poteva mancare il workshop a cura della famosa 'event and emotional designer' Silviadeifiori in calendario per sabato 27, al mattino. Un intenso percorso formativo dedicato non solo ai flower designer o aspiranti tali, ma anche alle spose più attente che vogliano conoscere le novità dell’ultima ora e tutti i nuovi trend dell'allestimento floreale. Per non farsi mancare davvero niente, venerdì 26 ottobre Promessi sposi ha organizzato per i visitatori una one night dedicata al mondo del wedding, rivolta agli espositori, alla stampa e ai rappresentanti istituzionali. L’appuntamento è a partire dalle ore 21:30 a Villa Romanazzi Carducci a Bari, tra musica, esibizioni spettacolari e tante sorprese.

Oltre a tutti questi eventi, la rassegna accoglierà come sempre tutti i prodotti e i servizi che riguardano il variegato mondo delle nozze, ben 200 espositori tra abiti da sposa, sposo e cerimonia, sale ricevimenti, chef e pasticceria, wedding planner, liste nozze e bomboniere, viaggi, oggettistica, confetti, autonoleggio, gioielli, fiori, bellezza e cosmesi, arredo, e tanto altro. Importante la presenza dei produttori di abiti da sposa, provenienti da tutta la Puglia, terra di artigianalità sartoriale per eccellenza, ma anche da altre regioni e nazioni.

Massima attenzione non solo verso il matrimonio religioso, ma anche civile e, perché no, per chi ha deciso di convolare a seconde nozze. Il rito, considerato nel suo valore assoluto, rinasce a nuova vita, si rinnova in continuazione e si attualizza, diventando un moderno idealtipo di weberiana memoria. Proprio per questo la Fiera Promessi Sposi si presenta come baluardo di questo successo della modernità.