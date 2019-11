A Bari la XXXIV edizione del salone nazionale dedicato al matrimonio, “Promessi Sposi”

Alla Fiera del Levante la XXXIV edizione del salone nazionale dedicato al matrimonio “Promessi Sposi”, in programma a Bari, presso il nuovo padiglione della Fiera del Levante, dal 7 al 10 novembre prossimi.

Promessi Sposi è un salone nazionale interamente dedicato al matrimonio, con tutti i prodotti e i servizi utili alle coppie di futuri sposi per il giorno delle nozze. In tutti questi anni la rassegna si è saputa imporre sul territorio del Sud Italia come un punto di riferimento importante sia per i produttori di un settore come quello nuziale sia per le coppie che si accingono a sposarsi, che trovano in fiera innumerevoli proposte per il giorno delle loro nozze. Il Salone Promessi Sposi si svolge a Bari presso la Fiera del Levante, da più di 10 anni, ma anche a Lecce e a Taranto, diventando un evento itinerante di ampia portata. Non solo esposizione, ma anche sfilate di alta moda sposi, il concorso nazionale “Un giorno da modella” dedicato alle future spose, workshop di formazione esclusivi sul tema del “Destination Wedding” tenuti da esperti del settore, demo di hair stylist & make-up & nail art, esibizioni di band live, ospiti di fama internazionale e tutte le idee più cool in fatto di nozze. Grande novità quest'anno l'area “Levante Cooking” dedicata agli show cooking di famosi Chef, con tanti super ospiti!