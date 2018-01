Al Teatro Abeliano in scena "I Promessi Sposi" di Michele Sinisi

Quello compiuto da Sinisi non è semplicemente un lavoro sui classici ma anche e, soprattutto, uno studio sul mito, sull’archetipo, su ciò che ormai è diventato patrimonio dell’immaginario comune. Dopo Miseria&Nobiltà, infatti, Sinisi affronta un altro grande testo: I promessi sposi. Mettere in scena uno dei pilastri della nostra cultura, significa assumersi la responsabilità di lavorare su materiale conosciutissimo, di fare i conti con i grandi maestri del passato, ma anche, e soprattutto, di condividere con il pubblico un immaginario comune, ricreando quasi un rito collettivo dove torna la memoria degli anni di scuola, in cui il suono della campanella scandiva il tempo delle lezioni.

Diventato ormai un’icona, questo testo rivela ancora la sua straordinaria eccentricità, svelando un contenuto vivo, coinvolgente, ironico, a volte spietato. Conosciuto a scuola e assimilato in una dinamica pedagogica di scambio con l’insegnante, I promessi sposi oggi è oggetto di studio, di analisi e in rete è ormai possibile trovare qualsiasi scheda riassuntiva, pensiero e opinione su ogni singolo passaggio del testo.

da giovedì 18 a domenica 21 gennaio

sempre alle 21.00, domenica alle 18.00

NUOVO TEATRO ABELIANO

BARI

Per la Stagione di prosa del Comune di Bari-Teatro Pubblico Pugliese

I PROMESSI SPOSI

di Alessandro Manzoni

adattamento e regia Michele Sinisi

scritto con

Francesco M. Asselta

con Diletta Acquaviva, Stefano Braschi,

Gianni D'addario, Bruno Ricci,

Giulia Eugeni, Francesca Gabucci, Ciro Masella, Stefania Medri, Giuditta Mingucci, Donato Paternoster, Michele Sinisi

Scene Federico Biancalani

Costumi GdF Studio

Aiuto regia Roberta Rosignoli, Nicolo’ Valandro

Aiuto costumista Elisa Zammarchi

Direzione Tecnica Rossano Siragusano

Produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale

mercoledì 17 gennaio ore 15-17 Bari, palazzo Ateneo