I Prometheo, la band progressive rock barese, presenta il suo nuovo disco al Cinema Esedra

Esce martedì 15 ottobre il disco d’esordio della band progressive rock barese PROMETEO dal titolo “D’UN FUOCO RAPITO, D’UN GIOVANE UOMO, D’UN AMORE INSENSATO” (Falena Record) prodotto con il sostegno di Puglia Sounds Record (REGIONE PUGLIA – FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro).

Venerdì 18 ottobre la band presenterà ufficialmente il disco presso il Cinema Esedra (Largo Mons. Curi, 17 - Bari - ore 20.30 - ingresso intero € 5,00, ingresso ridotto € 3,00).

“D’un fuoco rapito, d’un giovane uomo, d’un amore insensato” è un disco complesso che trae ispirazione dalla tradizione del progressive rock italiano ed internazionale. I testi, i personaggi e le citazioni sono liberamente tratti dalla tragedia greca “Prometeo incatenato” di Eschilo, il tutto organizzato in un concept che ricorda la forma dell’“opera rock”, essendo previsto anche un adattamento teatrale.

“L’affascinante storia di Prometeo - spiega la band - raccontata nel corso delle dieci tracce che formano il disco, è in realtà simbolo della nostra storia, la storia della nascita della civiltà.”

Questa la tracklist di “D’un fuoco rapito, d’un giovane uomo, d’un amore insensato”: Prothós, Il ratto del fuoco, Fuga, Canto I, Una prigione d’aria, La guerra dei titani, Quel che vide la rupe, Canto II, Il segreto, Escathos.

I Prometheo, band progressive rock, nascono nel 2008, ispirati dalla musica dei concept album, dai tempi composti, dalla mitologia greca e dai suoni vintage degli anni '70 e '80.

Dopo vari cambi di line up e la pubblicazione del singolo "Il ratto del fuoco”, la band registra un EP autoprodotto che raccoglie i brani suonati live negli ultimi anni. Non tralascia la musica dal vivo e la partecipazione ai contest (i più recenti: Barezzi Road Contest con una reinterpretazione dell’aria "Questa o quella per me pari sono" di Giuseppe Verdi e il Premio Massara a Lucca in cui la band accede alla finale) ma anche tanti live tra cui: Teatro Bravò (Bari), Dipartimento di Fisica Merlin (Università di Bari) Auditorium D.Marin, Notte Europea dei Ricercatori, Laboratorio Urbano "Manufacta" (Martina Franca), open act per Barock Project.