A Monopoli letteratura, musica, teatro e arti per il Prospero Fest 2019

Nove giorni di letteratura, musica, teatro e arti per il Prospero Fest 2019, in programma dal 9 al 17 novembre a Monopoli, con nuovi spazi da inaugurare nel giorno del secondo compleanno della nuova Biblioteca civica Rendella che ospita l’evento.

"Tra le righe del presente” è il tema della seconda edizione del festival con un ricco programma pensato per aprire spazi di riflessione culturale sulle questioni salienti dei nostri giorni.

Il Prospero Fest si svolgerà principalmente nella Biblioteca civica Rendella, riaperta l’11 novembre 2017 - dopo 11 anni di chiusura - grazie a importanti interventi di ristrutturazione da parte del Comune. Oggi la Rendella è una “piazza del sapere”, un luogo multimediale e multiculturale, intenta e attenta ad appagare le esigenze di un pubblico in costante evoluzione, così come in rapida e continua evoluzione sono le tecnologie e le relazioni sociali.