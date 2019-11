Via al Prospero Fest a Monopoli con Gianluigi Nuzzi e Michele Mirabella

Michele Mirabella e Gianluigi Nuzzi sono i primi protagonisti del Prospero Fest 2019, al via sabato 9 novembre nella “Rendella” di Monopoli. Una nove-giorni di letteratura, musica, teatro e arti che lunedì 11, giorno del secondo compleanno della nuova Biblioteca civica, vedrà anche l’inaugurazione di tre nuovi spazi dedicati a musica, cibo e turismo.

“Tra le righe del presente” è il tema della seconda edizione del festival e il ricco programma aprirà spazi di riflessione culturale sulle questioni salienti dei nostri giorni. Come quelli di Mirabella e Nuzzi che parleranno in due dibattiti con il direttore di Telenorba Enzo Magistà del difficile rapporto fra comunicazione e lingua e della crisi finanziaria del Vaticano. Il primo dei due appuntamenti si svolgerà alle 18.30 nella Rendella e vedrà il regista teatrale, divulgatore e conduttore televisivo bitontino parlare della comunicazione sui media. Mirabella è infatti anche docente universitario di “Teorie e tecniche dei mezzi di comunicazione di massa” all’Università di Bari e alla IULM di Milano. Alle 21 il testimone passerà al giornalista milanese Gianluigi Nuzzi, conduttore di “Quarto grado” e autore di diversi libri-inchiesta sulla Chiesa. L’ultimo, “Giudizio universale. La battaglia finale di Papa Francesco per salvare la Chiesa dal fallimento” (Chiarelettere), sarà presentato e discusso nel dibattito con Magistà.

I due incontri saranno preceduti da altri due appuntamenti: alle 10 con “Petrademone. Il libro delle porte” di Manlio Castagna (modera Mariella Fusillo) e alle 18 con “Tutto torna. Il primo caso del bandito Mazzacani” e “Nessuno uccide la morte. Mazzacani sulle tracce di Colucci” di Leonardo Palmisano (modera Giuseppe “Pippo” Civati). Il Prospero Fest sarà inaugurato ufficialmente sabato 9 alle 18 in Biblioteca Rendella, alla presenza del sindaco Angelo Annese e dell’assessore alla Cultura Rosanna Perricci. Tanti autori e ospiti animeranno il PF19 fino al 17 novembre, come Marcello Veneziani, Davide Toffolo, Giuseppe “Pippo” Civati, Luca Bianchini, Roberta Bruzzone, Sigfrido Ranucci, Armando Punzo, Rita dalla Chiesa, Giuseppe Laterza, Luciano Canfora, Edmondo Bruti Liberati, i Radiodervish e Bobo Rondelli. Per informazioni: www.larendella.it.

INAUGURAZIONE NUOVI SPAZI RENDELLA CON EMILIANO E CAPONE.

Da segnare in calendario anche l’inaugurazione l’11 novembre alle 10 - data della rinascita nel 2017 della biblioteca comunale - di tre nuovi spazi della Rendella alla presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e dell’assessore regionale alla Cultura e al Turismo Loredana Capone: il Music Lab, il Food Lab e il nuovo ufficio di Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT) attrezzato nella Sala dei Pescatori della Rendella; alla presentazione dello IAT parteciperà anche l’assessore al Turismo del Comune di Monopoli, Cristian Iaia. I nuovi spazi realizzati grazie al contributo dell’avviso pubblico “Smart-in Puglia Community Library” sono altri tre germogli della primavera culturale che Monopoli sta vivendo negli ultimi anni con la riapertura dei rifugi antiaerei del Teatro Radar. L’11 sarà presentata anche la nuova brand identity della biblioteca, incentrata sul suo rapporto con il mare. La biblioteca è situata infatti in un edificio che in passato ha ospitato il mercato ittico e dalle stanze di lettura si gode di un panorama unico dell’area portuale.

Il Prospero Fest è organizzato dal Comune di Monopoli e dalla Biblioteca civica Prospero Rendella anche grazie al supporto dei partner: Associazione Operatori Centro Storico Monopoli, Tormaresca, Albergo Diffuso Monopoli e Santa Maria 24.

La partecipazione agli incontri con Roberta Bruzzone (“DALLA VIOLENZA DI GENERE AL FEMMINICIDIO. Profili investigativi, criminologici e vittimologici” - 12 novembre, ore 21, Biblioteca Rendella) e con Edmondo Bruti Liberati (“LA GIUSTIZIA IN ITALIA OGGI. Il lungo viaggio nella democrazia” - 16 novembre, ore 10, Biblioteca Rendella) darà diritto agli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bari rispettivamente a 2 e 3 crediti formativi.

SABATO

9/nov

Ore 10.00 / Biblioteca Rendella

Manlio Castagna presenta il libro

“PETRADEMONE. Il libro delle porte”

Modera Mariella Fusillo

Ore 16.30 / Biblioteca Rendella

Leonardo Palmisano presenta i libri

“TUTTO TORNA. Il primo caso del bandito Mazzacani” e

“NESSUNO UCCIDE LA MORTE. Mazzacani sulle tracce di Colucci”

Modera Giuseppe Civati

Ore 18.30 / Biblioteca Rendella

“COMUNICAZIONE E LINGUA”

Enzo Magistà dialoga con Michele Mirabella

Ore 21.00 / Biblioteca Rendella

Gianluigi Nuzzi presenta il libro

“GIUDIZIO UNIVERSALE.

L’ultima battaglia di Papa Francesco per salvare la Chiesa dal fallimento”

Modera Enzo Magistà

DOMENICA

10/nov

Ore 10.30 / Biblioteca Rendella

Giuseppe Civati presenta il libro

“FINE”

Modera Maddalena Tulanti

Ore 16.30 / Biblioteca Rendella

Rosa Teruzzi presenta il libro

“ULTIMO TANGO ALL’ORTICA”.

Modera Sandro Scarafino

Ore 17.30 / Teatro Mariella

Spettacolo teatrale

“BAMBINI”

a cura di Allegra Brigata

regia di Paolo Morga

Ore 19.00 / Biblioteca Rendella

Marcello Veneziani presenta il libro

“NOSTALGIA DEGLI DEI.

Una visione del mondo in dieci idee”

Modera Giancarlo Fiume

Ore 21.30 / Biblioteca Rendella

Recital lirico con

Marianna Mappa (soprano vincitrice del Primo Premio

Concorso internazionale di canto lirico “Valerio Gentile”)

e Antonia Valente (pianista)

LUNEDÌ

11/nov

Ore 09.30 / Castello Carlo V

Seminario teatrale

“RACCONTI DI TERRA”

a cura di Giuseppe Ciciriello

Ore 10.00 / Biblioteca Rendella

Presentazione del progetto “Potenziamento Biblioteca Rendella”

Intervengono il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano

e l’Assessore dell’Industria Turistica e Culturale Loredana Capone.

Contributo musicale a cura del Conservatorio “Nino Rota”.

Visita ai nuovi spazi della Rendella

Ore 16.30 / Biblioteca Rendella

Presentazione delle tesi di Laurea:

“La Biblioteca pubblica senza frontiere. Dagli Idea Store di Londra alla Rendella di Monopoli”

di Francesco Giancola e “La Biblioteca Prospero Rendella di Monopoli tra storia e attualità”

di Marianna Giannuzzi. Interviene Pietro Sisto

Ore 18.00 / Biblioteca Rendella

Luca Bianchini presenta il libro

“SO CHE UN GIORNO TORNERAI”

Modera Gianni Tanzariello

Ore 20.30 / Piazza Garibaldi

Videomapping a cura di

Alessandro Vangi e_ _Raffaele Fiorella

Consegna del Premio “Prospero”

dedicato alla figura di Prospero Rendella

a cura di Eustachio Cazzorla

Ore 21.30 / Piazza Garibaldi

Spettacolo di Musica Popolare-°©‐Folk dal Mondo

a cura di ZULEJKA

Ore 22.00 / Piazza Garibaldi

Degustazione di vini a cura della Cantina Tormaresca e dell’Associazione “Operatori del Centro Storico”

MARTEDÌ

12/nov

Ore 09.30 / Castello Carlo V

Seminario teatrale “RACCONTI DI TERRA”

a cura di Giuseppe Ciciriello

Ore 10.00 / Biblioteca Rendella

Daniele Aristarco presenta il libro

“IO VENGO DA. Corale di voci straniere”

Modera Stefania Mastrosimini

Ore 16.30 / Biblioteca Rendella

Elisa Casseri presenta il libro

“LA BOTANICA DELLE BUGIE”

Modera Osvaldo Capraro

Ore 18.30 / Biblioteca Rendella

“LIBERI E INDIPENDENTI.25 anni di REPORT”

Vito Giannulo dialoga con Sigfrido Ranucci

Ore 21.00 / Biblioteca Rendella

“DALLA VIOLENZA DI GENERE AL FEMMINICIDIO.

Profili investigativi, criminologici e vittimologici”

Pietro Errede e Grazia Capurso dialogano con Roberta Bruzzone

MERCOLEDÌ

13/nov

Ore 10.00 / Biblioteca Rendella

Ilaria Ferramosca e Gian Marco De Francisco presentano

“CHARLOTTE SALOMON. I colori dell’anima”

Conversazioni sul fumetto biografico.

Modera Andrea Buongiorno

Ore 16.30 / Biblioteca Rendella

Armando Punzo presenta il libro

“UN’IDEA PIÙ GRANDE DI ME.

Conversazioni con Rossella Menna”

Modera Giada Russo

Ore 18.30 / Biblioteca Rendella

Rita Dalla Chiesa presenta il libro

“MI SALVO DA SOLA”

Modera Francesco Paolo Sisto

Ore 21.00 / Biblioteca Rendella

Davide Toffolo presenta il libro

“GRAPHIC NOVEL IS BACK”

Ore 21.30 / Auditorium-°©‐Teatro “Radar”

Ramin Bahramin & Gioele DIX

in “30 per 100”

incontro tra letteratura e musica classica

GIOVEDÌ

14/nov

Ore 09.30 / Castello Carlo V

Seminario teatrale

“RACCONTI DI TERRA”

a cura di Giuseppe Ciciriello

Ore 10.00 / Biblioteca Rendella

Annalisa Strada presenta il libro

“I RAGAZZI DI VILLA EMMA”

Modera Dora Salamino

Ore 17.00 / Biblioteca Rendella

“STORIA DELLA CASA EDITRICE LATERZA”

Giuseppe e Alessandro Laterza dialogano con Alessandra Tarquini

Ore 19.30 / Biblioteca Rendella

“LA CULTURA È RICCHEZZA”

Loredana Ratti dialoga con Giuseppe Laterza e Maurizio Caminito

Ore 20.30 / Castello Carlo V

Spettacolo teatrale

“PEPPINO E IL TESORO DEI BRIGANTI”

a cura di Giuseppe Ciciriello

Ore 21.00 / Caffè Letterario “The King”

“JAZZAM”

Note e parole in chiave jazz

VENERDÌ

15/nov

Ore 10.00 / Biblioteca Rendella

“I NUOVI SCHIAVI. Storie di uomini e caporali”

Maria Grazia Palazzo dialoga con Francesca Pirrelli

Ore 15.30 / Biblioteca Rendella

“LABORATORIO DI SCRITTURA FANTASTICA”

a cura di Gianluca Caporaso

Ore 17.00 / Biblioteca Rendella

“QUANDO CADDERO LE BOMBE. Incontro multimediale e testimonianze”

presenta Martino Cazzorla.

Documentazione e ricerca di archivio

a cura di Michele Lafronza

A seguire tour storico

“QUANDO LE PIETRE PARLANO.

Passeggiata narrativa sui luoghi delle bombe”

Ore 19.30 / Biblioteca Rendella

Luciano Canfora presenta il libro

“IL SOVVERSIVO”

Modera Luigi Quaranta

Ore 20.30 / Castello Carlo V

Spettacolo teatrale

“VEDO VENIRE IL SANGUE”

Omaggio al poeta Federico Garcia Lorca

Regia di Michele Ficco

SABATO

16/nov

10.00 / Biblioteca Rendella

“LA GIUSTIZIA IN ITALIA OGGI.

Il lungo viaggio nella democrazia”

Valentino Lenoci e Michele Laforgia dialogano con Edmondo Bruti Liberati

Ore 17.00 / Biblioteca Rendella

Andrea Cedrola presenta il libro

“CORPI DI PASSAGGIO. Gerardo Conforti e il caso Astarelli”

Modera Achille Chillà

Ore 20.30 / Biblioteca Rendella

“NOTTE BIANCA TRA I LIBRI. La finestra sul mondo”

a cura della Libreria “La Fabbrica delle Parole”

Ore 21.00 / Caffè Letterario “The King”

Reading-°©‐Spettacolo

“LASCIATEMI DORMIRE”

a cura di Atempoperso

Ore 21.00 / Auditorium-°©‐Teatro “Radar”

Spettacolo musicale

Teresa Ludovico / Radiodervish

“IN SEARCH OF SIMURGH”

DOMENICA

17/nov

Ore 10.00 / Biblioteca Rendella

Cataldo Gigantesco presenta il libro

“LA RIVOLTA DELLE GALLINE E ALTRE STORIELLE”

Modera Enzo Magistà

Ore 18.00 / Biblioteca Rendella

Giancarlo Visitilli e Kader Diabate presentano il libro

“LA PELLE IN CUI ABITO”

Modera Michele Suma

Ore 20.00 / Castello Carlo V

“EMOZIONI VESTITE DI MUSICA E POESIE”

Viaggio nell’universo femminile. Dalla poesia di Rosella Mancini ad oggi.

Con la partecipazione di Giulia Basile,

dei musicisti Rosa Lisi, Lucia Pavone

e Luigi Marasciulo

Ore 21.00 / Biblioteca Rendella

Bobo Rondelli presenta il libro

“COS’HAI DA GUARDARE?”

Modera Carlo Chicco

VISITE GUIDATE

VISITA GUIDATA ALLA CRIPTADI PALAZZO RENDELLA

10/11 ore 10.00

Informazioni e prenotazioni

Proloco “Perla di Puglia” 334 1590403

A DIFESA DELLA CITTÀ

Il museo dell’artiglieria all’aperto

11/11 - 13/11 - 15/11 ore 10.00

Informazioni e prenotazioni

CTG “Egnatia” 389 5939273

CAPRICCI BAROCCHI

Alla scoperta di testimonianze di arte barocca a Monopoli

12/11 ‐ 14/11 - 16/11 ore 10.00

Informazioni e prenotazioni

CTG “Egnatia” 389 5939273

CIAK! SI GIRÒVAGA

Escursione guidata nel centro storico alla scoperta dei luoghi del cinema.

17/11 ore 10.00 e 17.00

Informazioni e prenotazioni

Associazione “Koiné” 328 6175279