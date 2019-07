“Proteggere Costa Ripagnola: un dovere”, il dibattito all'Ex Palazzo delle Poste

In merito al dibattito su Costa Ripagnola, che sta tenendo banco in questi giorni sulle cronache locali, divise tra chi intende impedire la creazione dell’albergo diffuso e la società che ha già iniziato i lavori, l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari ha sentito il dovere di intervenire, partecipando al dibattito “Proteggere Costa Ripagnola: un dovere” in programma oggi pomeriggio, 25 luglio, alle ore 17 nell’ex Palazzo Poste, Aula Leogrande, in piazza Cesare Battisti a Bari, evento organizzato dal comitato I Pastori della Costa; l’ Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari; l’Università degli Studi Aldo Moro di Bari; comitati, associazioni e cittadini.