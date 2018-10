PROUST, IL TEMPO E LA MUSICA

un progetto in tre parti

dalla “Recherche “di Marcel Proust

produzione Compagnia Diaghilev

in collaborazione con il Festival Time Zones



UN AMORE DI SWANN | IL TEMPO PERDUTO | IL TEMPO RITROVATO



diretto e interpretato da

PAOLO PANARO

pianoforte

GIANNI LENOCI



17 ottobre | 12 novembre 2018

Auditorium Vallisa Bari

prenotazioni 3331260425 - 3471788446



m. 17 ottobre h 21

Un amore di Swann



g. 18 ottobre h 21

Il tempo perduto



v. 19 ottobre h 21

Il tempo ritrovato



s. 20 ottobre h 21

Un amore di Swann



d. 21 ottobre h 19

Il tempo perduto



l. 22 ottobre h 21

Il tempo ritrovato



m. 23 ottobre h 21

Un amore di Swann



m. 24 ottobre h 19

Il tempo perduto



g. 25 ottobre h 21

Il tempo ritrovato



Maratona Proust

per attore solo

s. 27 ottobre

Un amore di Swan h 18

Il tempo perduto h 19,30

Il tempo ritrovato h 21



d. 28 ottobre

Un amore di Swan h 18

Il tempo perduto h 19,30

Il tempo ritrovato h 21



l. 29 ottobre h 21

Un amore di Swann



m. 30 ottobre h 21

Il tempo perduto



m. 31 ottobre h 21

Il tempo ritrovato



m. 6 novembre h 21

Un amore di Swann



m. 7 novembre h 21

Il tempo perduto



g. 8 novembre h 21

Il tempo ritrovato

s. 10 novembre h 21

Un amore di Swann



d. 11 novembre h 19

Il tempo perduto



l. 12 novembre h 21

Il tempo ritrovato



Biglietti posto unico per ciascuna delle tre parti € 8,00



Maratona Proust

Complessivo

per le tre parti € 12,00