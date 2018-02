Prova di piccola orchestra per piccoli musicanti

Dopo il teatro ed il cinema arriva a BimBumBam anche la musica con un laboratorio in compagnia del musicista ed esperto di propedeutica musicale Fedele Messina.

Un laboratorio in cui, in maniera divertente e giocosa, i piccoli verranno accompagnati nella conoscenza della musica, scoprendo la musicalità presente negli oggetti quotidiani e nei nostri corpi.

Un percorso che ci aiuterà anche a capire come approfondire le propensioni musicali dei nostri piccoli.