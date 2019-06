Corso base di psicologia dello sviluppo e tecniche di comunicazione efficace in pre-adolescenza ed adolescenza

L’associazione Anto Paninabella, in collaborazione con il Centro di servizio per il volontariato San Nicola e con il supporto dell’associazione Vivere a Colori, propone il corso di formazione “Elementi base di psicologia dello sviluppo e tecniche di comunicazione efficace in pre-adolescenza ed adolescenza” indirizzato ad educatori, professori, genitori, e in genere a chiunque abbia a che fare con i ragazzi e sia interessato a comprenderli meglio e a comprendere meglio se stesso.

La dott.ssa Daniela Bilanzuoli e la dott.ssa Tommasa Campanella, della cooperativa sociale Voglia di Bene, condurranno gli incontri, a partire dal 19 giugno ore 17-20, presso la sede di Voglia di Bene, in via Matteo Calvario, (adiacente Parrocchia Don Guanella) a Bari.

Modulo di iscrizione