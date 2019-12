Psicoshakespeare, dramma comico con Fabiano Marti

La Compagnia Teatro d’Oggi continua a praticare il “ biglietto sospeso” presso il Teatro Angioino di Mola di Bari per gli spettacoli della XX Stagione di Prosa 2019/2020.

L’iniziativa, che prende a prestito la tradizione napoletana, è partita il 14 dicembre 2019, in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Mola di Bari e, grazie al sostegno di stampa e tv, ha visto crescere la solidarietà, tanto da consentire di pensare di portare avanti questo progetto per i prossimi spettacoli della XX Stagione di Prosa in programma nell’anno 2020.

Prossimo appuntamento sabato 11 gennaio 2020 alle h.21 con lo spettacolo “PSICOSHAKESPEARE” della Compagnia I Buffoni del Destino, dramma comico scritto e diretto da Fabiano Marti. Con F. Marti, M. Caffarella, M. De Giuseppe, D. Iaccheti Amati, E. Licino, M. Milella, C. Rinaldi.

Questa è la storia di Amleto, anzi no, di Romeo, di Amleto, di Romeo, di Amleto, di Romeo… È questa la confusione che alberga nella testa del protagonista di questo “dramma comico” tanto da portarlo sulla sedia di uno psicoterapeuta - e che accompagnano lo spettatore per tutta la durata dello spettacolo. Un intreccio continuo tra le due storie shakespeariane, in un crescendo di situazioni surreali e, talvolta, grottesche, in cui la logica della successione degli eventi incontra quasi sempre la follia, e le due tragedie diventano divertimento puro. Accade perciò che due tra le più famose tragedie di tutti i tempi vengano destrutturate e come riscritte alla luce di uno squisito gioco teatrale, che presuppone un infinito rispetto per le intramontabili storie che i nostri Padri ci hanno generosamente tramandati.

Rinnoviamo, pertanto, a tutti il nostro invito a donare un’esperienza di divertimento e conoscenza ai giovani appartenenti alle fasce più deboli della nostra comunità e del nostro territorio, affinchè “ nessuno escluso”, si riesca a portare avanti, con l’arte e la cultura un rafforzamento della coesione e integrazione sociale.

Informazioni al botteghino in via Silvio Pellico n.7

0804713061

