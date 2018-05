Nello Spazio Murat di Bari la public lecture di Pier Paolo Cito, fotoreporter finalista nel Premio Pulitzer 2007

Sabato 5 maggio alle ore 17.00 nello Spazio Murat di Bari il World Press Photo Bari ospiterà la public lecture di Pier Paolo Cito, fotoreporter finalista nel Premio Pulitzer 2007 con una foto sul conflitto tra Israele e Hezbollah.

L'iniziativa rientra tra gli eventi collaterali dell’esposizione che raccoglie le 150 migliori foto del mondo. Inaugurata lo scorso 27 aprile nello Spazio Murat,e organizzata da Cime di Vito Cramarossa, WPP Bari ha inserito nel suo calendario incontri di approfondimento sul mondo del fotogiornalismo. Ogni sabato il pubblico potrà incontrare fotoreporter di fama internazionale, per la maggior parte vincitori del WPP, che saranno ospitati nel capoluogo pugliese per l’occasione.

Pier Paolo Cito lavora da oltre 20 anni come fotoreporter. Nel 1997 inizia la sua collaborazione con l'agenzia internazionale Associated Press, in paesi di conflitti e situazioni di tensione tra cui: Israele, Palestina, Kosovo, Montenegro, Libano, Etiopia, Iraq, Afghanistan, Libia, Nagorno-Karabakh etc. Le sue foto sono state pubblicate dalle principali testate giornalistiche del mondo. Ha ricevuto, tra gli altri premi, un riconoscimento dalla National Press Photographers Association negli USA per il suo lavoro sull'eruzione dell'Etna nel 2001. Lo stesso lavoro è stato pubblicato dalla rivista TIME tra le “Foto dell'anno 2001”.

Docente di Fotogiornalismo in vari centri di Istruzione Superiore in Italia e all’estero e di corsi propedeutici per chi lavora in zone di conflitto, Cito collabora come docente di fotogiornalismo con lo Stato Maggiore della Difesa italiano, è consulente della FAO e di altre agenzie della Nazioni Unite in Medio Oriente.

World Press Photo 2018 - Bari

Dal 27 aprile al 27 maggio 2018 (Spazio Murat, Bari)



Orari

Lun - Gio 10.00 - 20.00

Ven - Sab 10.00 - 22.00

Dom: 10.00 - 20.00



EVENTI COLLATERALI

I Giovedì con i Presidi del Libro: Reading letterario a cura dei Presidi del Libro ore 18.30 (10 maggio, 17 maggio, 24 maggio).

​*si segnala che il reading del 3 maggio è stato posticipato al 10​

I Sabato con le Public Lectures (ore 17.00) :

- Pierpaolo Cito (5 maggio);

- Francesco Pistilli (12 maggio);

- Antonio Gibotta (Venerdì, 18 maggio);

- Paul Lowe (19 maggio) - a cura di F.project Scuola di Fotografia e Cinematografia, Spazio Murat e Slideluck Editorial;

- Alessio Mamo (26 maggio).

​

Domenica 27 maggio ore 18.00

Proiezione foto vincitrici di 63 anni di World Press Photo con la presenza di Alessio Mamo​.



Costo biglietti:

- Intero 5 euro

- Ridotto 4 euro (under 25 e over 65)

- Scuole 3,50 euro

- Abbonamento "Torna quando vuoi" 10,00 euro