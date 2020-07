Puglia archeo trekking - Lama dell'Assunta (SS Andrea e Procopio)

Venerdì 10 ore 18.30 appuntamento con Puglia Archeo Trekking – Lama detta dell’Assunta (SS. Andrea e Procopio). ''Insieme percorreremo il fondo della lama che fungeva anticamente da strada principale di un antico villaggio rupestre dove il tempo sembra essersi fermato in quel Medioevo tutt’altro che oscuro. I partecipanti potranno ricalcare i passi di pellegrini, mercanti e militari legati alla Terra Santa che scavarono e adattarono questo antico sistema carsico ad abitazioni, chiese, frantoi, sistemi di raccolta per le acque e stalle. Ad accompagnarci in questo splendido percorso ci saranno i secolari alberi d’ulivo e la lussureggiante macchia mediterranea, di mirto, lentisco e rosmarino in fiore, che avvolge le spioventi pareti calcaree della lama. Al termine del tour un aperitivo serale offerto dalla masseria Rosati''.

Costo: 15 euro

Chiese rupestre dei ss. Andrea e Procopio

Insediamento rupestre

Masseria Rosati

Punto d’incontro: Contrada San Procopio – https://goo.gl/maps/JnS45aDkpHhgmkXb9



EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking in Lama. Durata: circa 2 ore. Distanza percorsa: circa 2 Km

• Livello escursionistico, facile

• Incontro ore 18.00. Dopo le procedure di iscrizione all'attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 2 km, e si snoda principalmente sul fondo della Lama

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way.



POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

In questo caso possono partecipare i bambini di età superiore ai 6 anni

Prenotazioni obbligatorie a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un recapito telefonico