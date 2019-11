Puglia divino - il festival del vino pugliese

Venerdì 29 e sabato 30 novembre torna il Festival del Vino, che in questa occasione vi condurrà in un viaggio nei territori pugliesi.



Acquista il Braccialetto da €25: calice + pettorina + tutte le degustazioni che vuoi

Ticket da €15: calice + pettorina + 5 degustazioni



Le cantine e i vini in degustazione:

Cantine Rivera - Preludio e Falcone

Patruno Perniola - Striale e Enos

Cantine Menhir - Quota 29 e Zero

Produttori Vini di Manduria - Elegia e Aka

Alberto Longo - Donnadele e Cacc e Mitt

Leone De Castris - Donnalisetta e Five Roses

Cantine Imperatore - Schietto e Sonja

Bonsegna - Baia di Uluzzo e Danza della Contessa



Si mangia:

Cuoppo di frittura Gagang

Orecchiette cardoncelli e salsiccia Eataly

Pittule alla mediterranea



Per info chiama il numero 080/6180401