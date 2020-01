All'Istituto Professionale Alberghiero ''Perotti'' di Bari l'ottava edizione di ''Puglia a Tavola''

Si svolgerà giovedì 30 gennaio, a partire dalle 20, all'Istituto Professionale Alberghiero «Perotti» di Bari (via Niceforo 8) l'ottava edizione di «Puglia a Tavola», il galà che premia le eccellenze pugliesi del settore gastronomico, promosso dalla Fondazione Nikolaos e dall’I.P.S.S.A.R. «Armando Perotti». Sarà la Sala Scaramuzzi dello stesso istituto ad ospitare la cena, elaborata dagli alunni delle classi terminali con il coordinamento dei docenti tecnico-pratici e la magistrale guida dello chef e docente Antonio De Rosa. Per questa edizione, il menu sarà ispirato al tema de «Gli anni '20» del '900, con uno sguardo e una rivisitazione particolare dedicata alla «cucina futurista», cento anni dopo. I piatti proposti si rifaranno infatti ad alcuni cibi e pietanze molto particolari (anche nella denominazione letteraria), che hanno rappresentato un momento di evoluzione importante tra la cucina della tradizione e quella moderna. La cucina di quegli anni racconta la storia di una società in piena trasformazione: al pari della gastronomia, fenomeno in continua mutazione il cui sguardo al passato permette di immaginarne il futuro.

La serata, presentata dalla giornalista Patrizia Camassa, sarà occasione per l’assegnazione degli annuali Premi «Puglia a Tavola», prestigiosi riconoscimenti rivolti a chef e ristoratori pugliesi che valorizzano il territorio, oltre all’offerta enogastronomica locale. Un evento di convivialità e di celebrazione della cucina «made in Puglia», dunque, alla quale prenderanno parte molti rappresentanti istituzionali e tantissimi ospiti prestigiosi, chiamati a condividere, per una sera, le esperienze di ricerca e sperimentazione gastronomica che l’Istituto Perotti ha tra i suoi obiettivi principali.

La Fondazione Nikolaos è da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione delle relazioni interculturali fra la Puglia e i Paesi esteri, attraverso la realizzazione di iniziative di natura culturale, artistica ed enogastronomica.

L'I.P.S.S.A.R. “A. Perotti” è l’Istituto alberghiero di Bari per eccellenza, il primo, nato nel 1959 per volontà di Aldo Moro e capofila dei 24 istituti alberghieri pugliesi. Un istituto che si distingue per l'alta qualificazione dell'istruzione e formazione professionale con i suoi tre indirizzi standard – cucina, sala e ricevimento – arricchiti dalle opzioni classe 4.0, classe Cambridge, classe Pasticceria.