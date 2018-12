Apertura straordinaria del Puglia Outlet Village nel giorno di Santo Stefano

Puglia Outlet Village non si ferma mai. Per festeggiare al meglio il periodo natalizio, la Land of Fashion pugliese resta aperta anche il giorno di Santo Stefano, proponendo insieme ai novanta Store, le prelibatezze dei suoi gustosi centri di ristoro.

Senza sosta anche l’attività del Cinema Uci, con le sue 12 sale, che rimarrà aperto durante tutti i giorni di festa, compresi il 25 dicembre e l’1 gennaio (giorni di chiusura degli Store), insieme ai punti ristoro, che offriranno di sera il loro servizio. Intanto, la divertentissima giostra “Vintage Carousel” sta facendo girare la testa ai visitatori del Village, incantati davanti al gigantesco albero di Natale: tremila palle colorare che riflettono e amplificano la fantastica atmosfera natalizia.

Nell’Outlet molfettese non manca la solidarietà, grazie all’iniziativa “Impacchettiamo un sogno” (dall’8 al 24 dicembre), che consente di confezionare i pacchi natalizi insieme all’organizzazione umanitaria Cesvi, in cambio di una piccola donazione, ricevendo gratuitamente carta e cartolina patinata nell’elegante stile della Land of Fashion pugliese.