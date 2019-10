'Puglia wine festival' ad Alberobello la 'Festa del Vino e dei Sapori d’Autunno'

Dopo lo straordinario successo della prima edizione che ha contato circa 10.000 presenze, l’APS “SensAzioni del Sud” di Conversano (BA) comunica di voler organizzare la seconda edizione del “PUGLIA WINE FESTIVAL – Festa del Vino e dei Sapori d’Autunno” nella città di Alberobello nei giorni 1|2|3 novembre 2019. Ad ospitare la manifestazione saranno le splendide cornici di Piazza del Popolo, Piazza Giangirolamo, Piazza XVII Maggio, Piazza Plebiscito, Piazza Matteotti e Corso V. Emanuele. La manifestazione propone, come benissimo ha fatto durante la prima edizione, un viaggio alla scoperta delle migliori cantine di Puglia, attraverso la degustazione di vini tra cui il Primitivo, il Negroamaro e, visto il periodo, anche il primo Novello, grazie alla presenza di cantine provenienti da tutta la Puglia; il tutto sarà condito con spettacoli itineranti , gruppi folkloristici della tradizione pugliese, artigiani di un tempo, laboratori e intrattenimenti per bambini, approfondimenti e convegni, visite guidate tra i luoghi piu’ importanti della città, musiche e spettacoli della tradizione pugliese. Il Puglia Wine Festival ha lo scopo di valorizzare sopratutto i vini pugliesi e gli antichi sapori d’autunno della terra. Si tratta, quindi, di una kermesse dedicata al profumo e al sapore dei nostri vini e alle tipicità alimentari cucinate in piazza, nella migliore tradizione di un antico borgo come quello di Alberobello. La manifestazione risultera’ suggestiva specialmente per i numerosi turisti, che in quel periodo visiteranno le città, grazie anche alla cura e all’attenzione che verranno riservate agli allestimenti e alle scenografie che circonderanno i luoghi dell’evento. Importante sarà la collaborazione con le realtà locali e soprattutto con associazioni, cooperative, ristoratori, commercianti e residenti di Alberobello.

Avventori e turisti potranno degustare ogni giorno i migliori vini di puglia e i piu’ ricercati piatti tipici della cucina locale e mediterranea, sapientemente elaborati da chef provenienti da tutta la regione.

(https://sensazionidelsud.it)