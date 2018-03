Al Teatro Casa di Pulcinella omaggio a Emanuele Luzzati con lo spettacolo "Pulcilele"

Lo spettacolo, come recita il titolo, è un omaggio che la Compagnia intende fare al Maestro Emanuele Luzzati, scenografo, illustratore, e molto altro… con il quale abbiamo vissuto, sin dalla nascita del nostro Teatro nel 1983 un rapporto speciale e creativo.

Prendendo spunto da tre spettacoli con Pulcinella protagonista assoluto, i cui personaggi Luzzati disegnò per noi negli anni ’90, abbiamo realizzato una originale opera comico-musicale sostenuta dalle inconfondibili musiche di Gioacchino Rossini ispirataci dalla visione del pluripremiato cartone animato “Pulcinella” di Gianini e Luzzati. Nello spettacolo il protagonista Pulcinella “assediato” dalla moglie Teresina si rifugia sul tetto e fa quello che più gli piace: dormire, sognare … e sogna così un coloratissimo viaggio tra gatti canterini, principesse rapite e Gani traditori. E poi ancora numeri circensi, fughe, parapiglia, inseguimenti e salvataggi.

Le sventure tragicomiche del nostro folletto-eroe Pulcinella immerso in un mondo coloratissimo sono tanta parte, in fondo, delle nostre umane avventure.

Nel finale, remando dolcemente su di una umile barchetta, vedremo scomparire il piccolo Pulcinella dal naso adunco e dalla voce chioccia… una piccola dedica, questa, al nostro Maestro.

“C’è chi ha sempre conosciuto Pulcinella fin dalla nascita, c’è chi non l’ha mai conosciuto e forse non lo incontrerà mai. E c’è chi l’ha incontrato a un certo punto della sua vita e poi non l’ha più lasciato… Io appartengo a quest’ultima categoria.”

Lele Luzzati

Il nostro logo, Pulcinella su di un trullo, segna l’inizio di tutta la nostra avventura teatrale …

Quando penso a Lele ricordo la sua gentilezza e il suo sorriso sempre accogliente, un vero Maestro che per il nostro teatro ha realizzato disegni, bozzetti, scene, burattini, pupazzi, fondali con una particolare attenzione al burattino Pulcinella.

Il 26 gennaio 2017 sono stati dieci anni dalla sua scomparsa e volevamo ricordarlo in modo semplice ed essenziale così come credo a lui sarebbe piaciuto. Con uno spettacolo: PulciLele...

Paolo Comentale

PulciLele… omaggio a Emanuele Luzzati

opera comico-musicale per burattini

su musiche di Gioacchino Rossini

di e con Paolo Comentale

e con Giacomo Dimase

burattini e oggetti di scena Natale Panaro

idea scenografica Bruno Soriato

decorazioni Giulia Mininni

luci Cristian Allegrini

aiuto regia Anna Chiara Castellano Visaggi

regia Francesco Tammacco

direttore di produzione Caterina Wierdis

si ringrazia Lucrezia Tritone, Claudia Castriotta, Bruno Comentale

