'Pulcinella dalla brace alla padella', il teatro di burattini di Massimiliano Massari a Terlizzi

Alla Ludosuola BimBumBam per Bim Bum Teatro, la rassegna di teatro per i bambini di tutte le età, dopo aver ospitato il teatro di narrazione con Maria Filograsso e la magia delle ombre cinesi con MagoMarvin, tocca al fantastico mondo dei burattini con

MASSIMILIANO MASSARI e l'associazione Burattini al chiar di luna e lo spassosissimo PULCINELLA DALLA BRACE ALLA PADELLA.



Eccoci ancora con Pulcinella alle prese con una delle sue mirabolanti avventure.

Sua moglie Teresina, gli chiede di portarle un preparato miracoloso che rende le donne più belle. Non è però possibile trovarlo, perchè non è ancora in commercio. Caparbiamente Teresina lo vuole a tutti i costi e Pulcinella è costretto a mettersi in cammino per cercarlo. Incontrerà, così, una serie di personaggi che un po’ per caso e un po’ per fortuna, lo faranno approdare da una figura inquietante che finalmente gli darà il preparato. Ma questa pozione non è esattamente ciò che Teresina si aspetta di avere e…la storia continua e le sorprese non finiscono.



CHI E' MASSIMILIANO MASSARI?

La formazione avviene in scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, conseguendo il diploma in quest’ultima.

Conosce, diventa amico e collabora con Emanuele Luzzati che lo introduce nel mondo del teatro di figura.

Lavora con i più importanti centri riconosciuti di teatro di figura: Granteatrino di Bari e Arrivano dal Mare di Cervia.

Nel frattempo avvia collaborazioni con L’Università dei Burattini di Sorrivoli, Tinin Mantegazza papà di Dodò e della trasmissione RAI L’Albero Azzurro, con il Kismet, con il TPP.

Fonda l’associazione Burattini al Chiaro di Luna, per il festival Fiabe Sotto le Stelle, ed è cofondatore della Casa delle Arti di Conversano, spazio polifunzionale per le arti dello spettacolo. Riceve numerosi premi, fra cui il Silvano D’Oro. Partecipa alle più importanti rassegne e festival sul territorio nazionale.

Collabora con l’Accademia di Belle Arti di Bari.

Attualmente in contatto con la Famiglia D’Arte Monticelli di Ravenna, artisti di fama internazionale, che vanta di avere un museo a sé dedicato e un archivio fra i più importanti d’Italia e Albert Bagnò artista e importante ricercatore del settore.